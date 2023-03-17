Dünyanın her yerinde internet: Starlink Roam tanıtıldı Starlink Roam ile dünyanın her yerinde internet erişim imkanı sağlanıyor. İşte yeni özellik hakkında tüm detaylar.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

Dünyada yetersiz internet erişimi bulunan yerlere uydu interneti sağlamayı planlayan Starlink projesine ait aktif faaliyet gösteren uyduların sayısı, şu anda 3 bini aşmış durumda.

Starlink Roam ile dünyanın her yerinde internet imkanı

Geçen yaz hizmete sunulan Starlink RV, neredeyse dünyanın her yerinde internet erişimi sunan uydu internet hizmetinin bir versiyonuydu.

Şimdi Starlink, bu hizmeti Starlink Roam olarak yeniden adlandırıyor ve dünya çapında kullanıma sunuyor.

Bölgesel erişim için ayda 150 dolar veya hizmetin mevcut olduğu herhangi bir yerde kullanım için ayda 200 dolarlık paket olmak üzere iki farklı seçenek sunuluyor.

Kullanıcılar, 599 dolara taşınabilir bir anten veya 2 bin 500 dolara hareket halinde kullanım için tasarlanmış bir anten tercih edebiliyor.

Starlink’in teknik olarak izin vermediği Türkiye, Hindistan, Pakistan ve Kamboçya gibi bazı ülkelerde bu hizmet şimdilik kullanılamıyor.