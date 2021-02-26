Dünyanın her yerine uydudan elektrik gönderebilen güneş paneli test edildi

Dünyanın her yerine uydudan elektrik gönderebilen güneş paneli test edildi

Bilim insanları, uzaydan Dünya'nın herhangi bir noktasına elektrik gönderebilen güneş panelini başarıyla test etti.

Gelişen uydu teknolojileri sayesinde gelecekte birçok işlem uzaydan yapılabilecek. Örneğin, SpaceX'in Starlink internet uyduları sayesinde dünyanın her bölgesine internet hizmeti sunulacak.

Bilim insanları, şimdilerde ise dünyanın artan enerji ihtiyacını uydulardan sağlamaya çalışıyor.

UZAYDAN ELEKTRİK ENERJİSİ

Geçtiğimiz yıl ABD Hava Kuvvetlerinin gizli X-37B uzay uçağından yörüngeye fırlatılan güneş panelleri, Dünya atmosferinden geçmeyen güneş ışığından gelen enerjiyi yakalıyor ve Dünya'da kurulan istasyonlara ulaştırabiliyor.

Fotovoltaik Radyofrekans Anten Modülü (PRAM) ismi verilen küçük cihaz, gelecekte mikrodalgalar vasıtasıyla Dünya'ya büyük miktarlarda temiz ve yenilenebilir enerji yollayabilir.

TESTLER YAPILDI

Pentagon için çalışan bilim insanları, uzaydan Dünya'nın herhangi bir noktasına elektrik gönderebilen güneş panelini başarıyla test etti. Test aşamalarında, uzaydaki paneller 10 watt'lık enerjiyi yakalamayı başardı.

Bu miktar, taşınabilir bir elektronik cihazı çalıştırmak için yeterli olsa da bilim insanları daha fazla enerji depolamak ve Dünya'ya ulaştırmak için çalışmalara devam ediyor.

Çalışmalar başarılı olursa, gelecekte bu teknoloji yerleşim yerlerindeki aşırı yüklü elektrik şebekelerine rahatlama sağlayacağı gibi, dünyanın ücra noktalarına da önemli miktarlarda güç aktarabilir.

Ayrıca sistem, acil durumlarda veya doğal afetlerde yardım amaçlı da kullanılabilecek.

Bilim insanları, bu teknoloji sayesinde gelecekte uzaydan Dünya'ya sınırsız elektrik enerjisi gönderebileceklerine inanıyor.

Daha fazla test yapmak amacıyla, 2023'te yörüngeye birden fazla fırlatma daha gerçekleştirilecek.

Pentagon, Operasyonel Enerji Yetenek Geliştirme Fonu ve Washington'daki ABD Deniz Araştırma Laboratuvarı tarafından yürütülen ortak proje için ne kadarlık bir bütçe ayrıldığı bilinmiyor.

UZAYDAKİ ELEKTRİKLE ÜLKELERE ZARAR VERİLEBİLİR Mİ

Eğer buraya kadar haberimizi okuduysanız, aklınıza hemen şu soru gelebilir: Bu teknoloji ile uzaydaki elektrik, istenilen bölgeye yönlendirilip bir tahribat yaratabilir mi?

Bilim insanları, böyle bir şeyin mümkün olmadığını söylüyor. "Rretro-direktif ışın kontrolü" isimli bir teknik sayesinde, Dünya'da kurulan alıcının doğrudan uyduya sinyal göndereceğini söyleyen uzmanlar, alıcı olmayan bölgeye elektriğin aktarılamayacağını belirtiyor.

Projenin ortak geliştiricilerinden Paul Jaffe, aynı zamanda Dünya üzerinde kurulacak dev antenlerin, aylar hatta yıllar önce fark edilebileceğini belirterek, "kötü niyetli bilim insanları tarafından yaratılan dev bir uzay lazeri" korkusunun yersiz olduğunu söylüyor.