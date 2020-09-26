Haberler

Teknoloji Haberleri

Dünyanın hidrojen yakıtlı ilk elektrikli uçağı havalandı

Dünyanın hidrojen yakıtlı ilk elektrikli uçağı havalandı

ZeroAvia tarafından geliştirilen ve dünyanın hidrojen yakıtlı ilk elektrikli uçağı olan 6 koltuklu hava aracı, iniş ve kalkış aşamalarını başarıyla tamamladı.