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- Dünyanın hidrojen yakıtlı ilk elektrikli uçağı havalandı
Dünyanın hidrojen yakıtlı ilk elektrikli uçağı havalandı
ZeroAvia tarafından geliştirilen ve dünyanın hidrojen yakıtlı ilk elektrikli uçağı olan 6 koltuklu hava aracı, iniş ve kalkış aşamalarını başarıyla tamamladı.
- Haber Merkezi
- 26.09.2020 - 11:41
Son yıllarda hava kirliliğinin artması nedeniyle artık sıfır emisyonlu taşıtlar hayatımıza girmeye başladı.
Üreticiler ilk önce elektrikli hava araçlarına yönelirken, gelecekte hidrojenle çalışan uçakları daha sık göreceğiz.
Doğayı korumak için sıfır emisyonlu uçak projesini hayata geçiren ZeroAvia, dünyanın hidrojen yakıtlı ilk elektrikli uçağını üretti. Piper M sınıfı altı koltuklu uçak, İngiltere'deki test uçuşunda başarıyla havalanarak yere indi.
Dünyanın hidrojen yakıtlı ilk uçağı havalandı - VİDEO
ZeroAvia şirketinin bir sonraki hedefi ise, uçağı 400 kilometrelik bir uçuş boyunca test etmek olacak. İngiliz hükümeti tarafından da desteklenen şirket, geleceğin sıfır emisyonlu uçakları için çalışmalarına devam ediyor.