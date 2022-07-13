Dünyanın ilk 200 MP kameralı telefonunun Avrupa fiyatı ortaya çıktı

Motorola'nın bu ay 200 megapiksel kamera ile donatılmış akıllı telefonunu tanıtması bekleniyor. Yeni modelin Avrupa fiyatına dair ilk bilgiler geldi.

Akıllı telefon üreticileri, son yıllarda piyasaya çıkardığı telefonlarla adeta megapiksel savaşına girdi.

Fotoğraf kalitesinden çok, artık bir pazarlama stratejisine dönüşen megapiksel değerlerinde her geçen yıl çıta yükseliyor.

Örneğin Güney Koreli üretici Samsung, geçtiğimiz yıl eylül ayında ISOCELL HP1 isimli 200 MP akıllı telefon kamera sensörünü tanıtmıştı.

Motorola'dan 200 MP kameralı telefon

Samsung ISOCELL HP1 görüntü sensörüne sahip ilk akıllı telefon, Lenovo'nun yan kuruluşu Motorola tarafından piyasaya sürülecek.

Motorola merakla beklenen Moto X30 Pro akıllı telefonunu bu ay Çin'de piyasaya sürecek. Ancak telefon, diğer ülkelerde Moto Edge 30 Ultra ismiyle satışa sunulacak.





Avrupa fiyatı ortaya çıktı

Gelen bilgilere göre, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla satışa sunulacak telefonun Avrupa fiyatı 900 euro olacak.

200 MP’lik ana kamera, kurulumda devasa bir yer kaplarken ana kameranın altında iki farklı kamera daha yer alıyor. Bu kameraların da 50 MP ve 12 MP çözünürlükte olmaları bekleniyor.

Xiaomi ise 200 megapiksel kameralı akıllı telefonunu bu yılın ikinci yarısında satışa sunmaya hazırlanıyor.

Güney Koreli dev Samsung'un aynı sensöre sahip telefonu, muhtemelen 2023 yılında tanıtılacak Galaxy S23 Ultra modeli olacak.