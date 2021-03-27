Dünyanın ilk dijital evi Mars House, 515 bin dolara satıldı

Mars'taki gibi hayal edilen ve şeffaf cam duvarlarla kaplı büyük bir alan olan sanal NFT evi ‘Mars House’, 500 bin doların üzerinde fiyatla alıcı buldu.

Dünya genelinde adeta yeni bir akım haline gelen ve dijital sanatın her geçen gün popülaritesini artırmasıyla birlikte birçok NFT (non-fungible token) eserleri rekor fiyatlara alıcı buluyor.

İnsanlar henüz Mars'a adım atmadı, ancak bir kişi kızıl gezegenden sanal da olsa ev almayı başardı. Dünyanın ilk dijital NFT (non-fungible token) evi olan Mars House, kısa süre önce rekor fiyata satıldı.

515 BİN DOLARA ALICI BULDU

Mars'taki gibi hayal edilen ve şeffaf cam duvarlarla kaplı büyük bir alan olan sanal NFT evi, Krista Kim tarafından tasarlandı. Evin alıcısının ismi açıklanmazken ‘Mars evi’nin yeni sahibi dijital sanatçı Krista Kim’e 288 Ether (yaklaşık 515 bin dolar) kripto para ödedi.

Sanal evi, koronavirüs salgını sırasında 'dijital zen felsefesini kullanarak iyileştirici bir atmosfer oluşturmak için tasarladığını’ söyleyen Krista Kim, evin alıcının kurgusal evrenine (Metaverse) 3D dosyası olarak gönderildiğini ifade etti.



Mars House, temperli cam ve kumaştan yapılmış eşyalarla döşendi ve bir yemek, oturma ve uyku alanı ile akan bir sonsuzluk havuzuna sahip. Ev, kızıl gezegendeki bir dağın tepesinde kurulu ve sakinlere Mars'ın muhteşem manzarasını sunuyor.

NFT TOKEN NEDİR

Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor.

Normal coin ve token kavramından farklı biçimde çalışan NFT; benzersiz, değiştirilemez, orijinalliği ve mülkiyet hakkı sahibine ait olan bir varlıktır.

NFT'ler, birbirlerinin yerine geçemeyecek orijinallikte ve farklı değerlerde üretilirler.

Eşsiz tokenler (NFT) genellikle koleksiyon, dijital sahiplik ve mülkiyet hakları alanında tercih ediliyor. Ayrıca kripto sanat eserleri, dijital koleksiyon ürünleri ve çevrimiçi oyunlarda yer alan eşsiz dijital öğeler gibi çeşitli alanlarda da NFT kullanılıyor.