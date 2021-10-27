Dünyanın ilk düşünen robotu geliştirildi

Japon bilim insanları, laboratuvarda çoğaltılan canlı beyin hücrelerini kullanarak dünyanın ilk düşünen robotunu geliştirdi.

Son yıllarda yapay zeka destekli robotik teknolojiler oldukça gelişti. Artık hayatımızın her alanında robotlarla karşılaşabiliyoruz.

Japon bilim insanları ise bu teknolojiyi ileri bir boyuta taşımayı başardı. Bilim insanları, laboratuvarda çoğaltılan canlı beyin hücrelerini kullanarak, dünyanın ilk düşünen robotunu geliştirdi.

LABİRENTTE DOLAŞABİLİYOR

Tokyo Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan robot, laboratuvarda büyütülen nöronlara sahip ve hücreler elektrikle uyarıldığında, makine küçük bir labirentte başarılı bir şekilde dolaşabiliyor.

Aynı zamanda yapay zeka ile de desteklenen robot, algoritması yanlış karar verdiğinde beyin hücreleri tarafından uyarılıyor.

Görevlerini başarıyla tamamlayan robot, insan gibi düşünen ve kendi iradesine sahip makineler çağının başlangıcı olarak tarihe geçti.

Bilim insanları, robotun deneyimi arttıkça daha karmaşık problemler çözme yeteneğini kavuşacağını söyledi.

Prof. Dr. Takahashi, "Çalışmamız, beyin dokusunun fiziksel bir kaynak olarak kullanılabileceğinin kanıtladı. Bulgularımız somutlaştırılmış bir sisteme sinyaller göndererek herhangi bir ek öğrenme olmadan hedefe yönelik davranışın üretebileceğini gösteriyor.” diye konuştu.

Öte yandan çalışmanın yazarları, geliştirdikleri robotun insan beynini taklit eden bir süper bilgisayarın geliştirilmesine yol açacağını umduklarını aktardı.