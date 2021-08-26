Norveç'te inşa edilen ve otonom çalışan elektrikli kargo gemisi, yıl sonuna kadar sefere başlayacak.

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler olduğu Norveç'te, artık gemiler de elektrikleniyor. Norveçli şirket Yara, "Yara Birkeland" isimli tamamen otonom kargo gemisini suya indirmeye hazırlanıyor.

Mürettebatın olmadığı ve sadece üç uzaktan kumanda merkezi tarafından uzaktan kontrol edilecek gemi, her şey yolunda giderse ilk seferine bu yıl içinde çıkacak ve Norveç'in iki limanı arasında sefer yapacak.

103 büyük konteynerle donatılan elektrikli kargo gemisinin limana yanaşma, demir atma, yükleme ve boşaltma işlemleri ise insanlar tarafından gerçekleştirilecek.

Ancak gelecekte vinçlerin ve taşıyıcıların otomatik hale gelmesiyle bu işlemler de tamamen otomatik olacak.

Dünyanın ilk elektrikli kargo gemisi suya indi - VİDEO



2017'DE GELİŞTİRİLDİ

Yara isimli şirket, söz konusu elektrikli kargo gemisi konseptini ilk olarak 2017 yılında geliştirdi. Geminin 2020'de suya inmesi bekleniyordu, ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu yolculuk 2021'e ertelendi.

İki adet 900kW'lık motordan güç alan gemi, 13 knot maksimum hıza sahip. Konteyner gemilerinin tipik olarak 16 ila 25 knot hızları arasında yolculuk yaptığı düşünüldüğünde elektrikli gemi biraz yavaş kalıyor.

Firma, Yara Birkeland isimli geminin yılda yaklaşık 40 bin kamyon seferinin yaptığı işi üstleneceğini ve CO2 ve azot oksit emisyonlarını önemli ölçüde azaltacağını söylüyor.







