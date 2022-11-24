Dünyanın ilk engelli astronotu seçildi

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), yeni astronotlar yetiştirmek için açtığı 2022 Astronot Eğitim Sınıfı’na dünyanın ilk engelli astronotunu seçti.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlediği basın toplantısı ile 13 yıl aradan sonra yeni astronotlar yetiştirmek için açtığı 2022 Astronot Eğitim Sınıfı’nın tanıtımını yaptı.

İngiliz paralimpik koşucu John McFall, dünyanın ilk engelli astronotu olarak Avrupa Uzay Ajansı'nda yer aldı.

İHA'nın haberine göre McFall, ESA'nın engelli kişilerin gelecekteki görevlerde yer alması için gereken koşulları değerlendirilmesi için tasarlanmış bir çalışmada yer alacak.

Uzaya giden ilk engelli kişi olmak için eğitimlere katılacak

McFall, uzaya giden ilk engelli kişi olup olamayacağını görmek için tasarımcılar ve mühendislerle birlikte çalışmak üzere uzay eğitim birliklerine katılacak.

McFall, 19 yaşındayken bir motosiklet kazasında bacağını kaybetmesinin ardından paralimpik koşucu olarak çeşitli turnuvalara katıldı.

McFall, 2008'de Pekin Paralimpik Oyunlarında 100 metrede bronz madalya kazanmıştı.