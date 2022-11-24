Petrol
84.84
-0.67%
Euro
19.4453
0.40%
Dolar
18.6312
0.06%
Altın
1.052
0.43%
Borsa
4873
0.39%
Bitcoin
317.606
1.03%
BTXN Coin
5.98
-1.64%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Dünyanın ilk engelli astronotu seçildi

    Avrupa Uzay Ajansı (ESA), yeni astronotlar yetiştirmek için açtığı 2022 Astronot Eğitim Sınıfı’na dünyanın ilk engelli astronotunu seçti.
    • 24.11.2022 - 10:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dünyanın ilk engelli astronotu seçildi

    Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlediği basın toplantısı ile 13 yıl aradan sonra yeni astronotlar yetiştirmek için açtığı 2022 Astronot Eğitim Sınıfı’nın tanıtımını yaptı.

    İngiliz paralimpik koşucu John McFall, dünyanın ilk engelli astronotu olarak Avrupa Uzay Ajansı'nda yer aldı.

    İHA'nın haberine göre McFall, ESA'nın engelli kişilerin gelecekteki görevlerde yer alması için gereken koşulları değerlendirilmesi için tasarlanmış bir çalışmada yer alacak.

    Uzaya giden ilk engelli kişi olmak için eğitimlere katılacak

    McFall, uzaya giden ilk engelli kişi olup olamayacağını görmek için tasarımcılar ve mühendislerle birlikte çalışmak üzere uzay eğitim birliklerine katılacak.

    mcfall

    McFall, 19 yaşındayken bir motosiklet kazasında bacağını kaybetmesinin ardından paralimpik koşucu olarak çeşitli turnuvalara katıldı.

    McFall, 2008'de Pekin Paralimpik Oyunlarında 100 metrede bronz madalya kazanmıştı.

    mcfall


    'İmkanlarımızı vatandaşların hizmetine sunduk'
    Eğitim

    'İmkanlarımızı vatandaşların hizmetine sunduk'

    Deren Talu sevgilisiyle asansörde aşka geldi
    Medya

    Deren Talu sevgilisiyle asansörde aşka geldi

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!
    Advertorial

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!

    Görüş Bildir