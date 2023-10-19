Dünyanın ilk güneş enerjisiyle çalışan arazi aracı: Tek şarjla 1000 km yol gitti Dünyanın ilk güneş enerjisiyle çalışan SUV aracı, Fas ve Sahra'da 1000 kilometrelik test sürüşünü tek şarjla tamamladı.

ensonhaber.com

Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'ndeki (EUT) öğrenci ekibi, tamamen güneş enerjisiyle çalışan araçlarının bir başka versiyonunu geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı.

Stella Terra adı verilen araç, arazi sürüşünün zorluklarını karşılamak için tamamen yeni bir tasarıma sahip.

Yolda kullanıma uygun bir araç olan Stella Terra, saatte 90 mil (145 km) azami hıza sahip ve yaklaşık 1200 kg ağırlığında. Araç, gücünü çatısında bulunan güneş panellerinden alıyor.

1000 kilometrelik zorlu testi tamamladı

Uzun bir yolculukta depoyu yeniden doldurmak veya şarj etmek için mola vermek kaçınılmaz. Ancak Stella Terra, bu durumu tamamen ortadan kaldırıyor.

Otomobil, Fas ve Sahra Çölü boyunca 1000 km test sürüşünü bir kez bile şarj olmadan tamamladı.

Yalnızca otomobilin yerleşik güneş panellerinden güç alan araç, Fas'ın kuzey kıyısından geçerek Rif dağlarının zorlu yollarını aştı ve Sahra'nın kum tepelerine doğru ilerledi.

Teknolojisi 10 yıl ileride

Projenin ekip yöneticisi Wisse Bos, otomobilin performansının ardındaki teknolojinin şu anda piyasada bulunan tüm teknolojilerden on yıl ileride olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Stella Terra, gücünü güneşten alacak kadar verimli ve hafif kalarak zorlu arazi şartlarına dayanmalı. Bu nedenle Stella Terra için süspansiyondan güneş panellerinin invertörlerine kadar neredeyse her şeyi kendimiz tasarlamak zorunda kaldık.

Rekor kıran yolculuk sırasında tek sorun direksiyon sisteminin arızalanmasıydı. Ancak yol kenarında bu sorun giderildi ve ekip yolculuğu tamamlamayı başardı.

Güneşli olmayan günlerde de çalışıyor

Araç aynı zamanda dahili bir lityum iyon bataryaya da sahip; bu da onun daha az güneşli günlerde daha kısa mesafelerde çalışabileceği ve geleneksel şarj istasyonları aracılığıyla şarj edilebileceği anlamına geliyor.

Wisse Bos, Stella Terra'nın aslında ekibin bazı beklentilerini aştığını, beklenenden yüzde 30 daha az enerji kullandığını ve ekibin tüm yolculuk boyunca herhangi bir şarj istasyonu kullanmadan sürüş yapmasına olanak sağladığını ekledi.

Güneş panellerinin sağladığı güç seviyesi o kadar yüksekti ki, günün sonunda yemek pişirmek ve cihazları şarj etmek için kullanılabilecek fazla enerji bile kaldı.

Stella Terra'nın çatısı, hareketsizken şarj etme verimliliğini artırmak veya yol kenarında piknik yapmak için gölge sağlamak amacıyla daha büyük bir gölgelik şeklinde katlanabiliyor.

Ekip ayrıca otomobilin güneş panellerine yönelik özel dönüştürücünün güneşten gelen ışığı elektrik enerjisine dönüştürmede yüzde 97 verimli olduğunu söylüyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, satın alınabilecek en verimli güneş panelleri genellikle yüzde 45'ten fazla verimli değil.

Hareketlilik uzmanı ve Eindhoven Üniversitesi profesörü Maarten Steinbuch, ekibin mühendislik çalışmalarından çok etkilendiğini söyledi ve şöyle konuştu:

Normal şartlarda, bırakın araca güneş panelleri entegre etmeyi, zorlu koşulların üstesinden gelebilecek, enerji tasarruflu bir araba yapmak zaten zordur. Henüz kimsenin bunu yaptığını görmedim.

Ancak dünyayı değiştirebilmek için öncelikle güneş enerjisi araçlarının ticari olarak uygulanabilir hale gelmesi gerekecek.

Stella Terra kâr amacıyla tasarlanmadı ve tamamen sponsorlukla finanse ediliyor. Ekip ayrıca aracın maliyetinin ne kadar olduğu konusunda yorum yapamayacağını söyledi.

Ancak gelişmiş güneş enerjisi araçları için üretim maliyeti önemli bir sorun gibi görünüyor.

Örneğin Eindoven'in güneş enerjisi programı mezunları tarafından kurulan bir şirket olan Atlas Technologies, 500 bin euroluk arabalarının satış yetersizliği nedeniyle iflas başvurusunda bulunmak zorunda kaldı.

Güneş enerjili araçlarla ilgili diğer bir sorun da hava durumu, çünkü tasarım güneşli Sahra Çölü'nde işe yarasa da diğer iklimler için pek de uygun olmayabilir.

Sahra'da güneş ışığı çok fazla

Sahra, günde yaklaşık 10 ila 13 saat güneş ışığı alırken, Türkiye günde ortalama sadece 7 saat güneş ışığı alıyor.

Sahra'daki güneş ışığı da dünyanın diğer yerlerine göre çok daha yoğun ve bu nedenle daha fazla güneş enerjisi üretme potansiyeline sahip.