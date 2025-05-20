Dünyanın ilk 'hacklenemez' kuantum kriptografi sistemi Çin'de faaliyete geçti

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Çin merkezli devlete ait bir şirket olan China Telecom Quantum Group, dünyanın ilk ticari kuantum kriptografi sistemini duyurarak siber güvenlik alanında önemli bir yeniliğe imza attı.

Şirket, bu yeni sistemin yeteneklerini sergilemek amacıyla Pekin ile Hefei arasında 1.000 kilometreden fazla mesafeyi kapsayan dünyanın ilk bölgeler arası kuantum şifreli telefon görüşmesini başarıyla gerçekleştirdi.

Kuantum bilişiminin hızla evrimleşmesi, yeni algoritmaların geleneksel şifreleme sistemlerini kırma riskini artırarak mevcut siber güvenlik önlemleri için önemli zorluklar ortaya çıkardı.

Bu tehditlerle mücadele etmek amacıyla geliştirilen China Telecom'un yeni sistemi, verileri güçlü kuantum bilgisayarlarından gelebilecek olası saldırılara karşı koruyabilen sağlam bir güvenlik çerçevesi oluşturuyor.

YENİ SİSTEM İKİ KRİTİK KUANTUM TEKNOLOJİSİNİ BİRLEŞTİRİYOR

Yeni sistem, şifreleme anahtarlarını güvenli bir şekilde iletmek için kuantum mekaniği prensiplerini kullanan Kuantum Anahtar Dağıtımı (QKD) ile verileri güvence altına almak için karmaşık matematiksel problemler kullanan Kuantum Sonrası Kriptografiyi (PQC) bir araya getiriyor.

Bu iki teknolojinin birleşimi, gerçek zamanlı iletişim ve veri koruma gibi uygulamalar için uçtan uca kuantum güvenli bir mimari sunarak siber güvenliği artırıyor.

CHINA TELECOM İKİ YENİ KUANTUM GÜVENLİKLİ ÜRÜN DAHA TANITTI

China Telecom, bu çığır açan kuantum kriptografi sisteminin yanı sıra, dünyanın ilk kuantum güvenli taşıyıcı sınıfı anlık mesajlaşma platformu olan Quantum Secret'i ve finansal denetimler ile kurumsal iş akışı yönetimi için bir platform olan Quantum Cloud Seal'ı da piyasaya sürdü. Bu ürünler, Çin'in kuantum teknolojileri alanındaki iddiasını pekiştiriyor.