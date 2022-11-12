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    Dünyanın ilk hamile antik Mısır mumyasının yüzü yeniden canlandırıldı

    Mısır'da yaklaşık 2000 yıl önce 28 haftalık hamileyken, 20-30 yaşları arasında öldüğüne inanılan bir kadın mumyanın yüzü teknoloji sayesinde yeniden oluşturuldu.
    • 12.11.2022 - 04:28
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    Dünyanın ilk hamile antik Mısır mumyasının yüzü yeniden canlandırıldı

    Dünyanın ilk hamile antik Mısır mumyasının yüzü adli bilimciler tarafından yeniden ortaya çıkarıldı.

    Hamile olduğu anlaşıldı

    'Gizemli Kadın' olarak bilinen mumyalanmış kadın, geçen yıl Polonyalı araştırmacılardan oluşan bir ekip tarafından analiz edilmiş ve midesinde bir cenin bulunmuştu.

    Yaklaşık 2.000 yıl önce hamileliğinin 28. haftasında öldüğünde büyük olasılıkla 20 ila 30 yaşları arasında olduğuna inanılıyor.

    Dünyanın ilk hamile antik Mısır mumyasının yüzü yeniden canlandırıldı #1

    Görüntüsü yeniden oluşturuldu

    Şimdi ise uzmanlar, onun kafatasını ve diğer kalıntılarını kullanarak, MÖ 1. yüzyılda hayattayken nasıl göründüğünü gösteren iki görüntü elde etti.

    İtalyan adli antropolog ve Varşova Mumya Projesi üyesi Chantal Milani konuyla ilgili şunları kaydetti: “Kemiklerimiz ve özellikle kafatasımız, bir bireyin yüzü hakkında çok fazla bilgi veriyor. Tam bir portre olarak kabul edilemese de, birçok anatomik parça gibi kafatası da benzersizdir ve yüzde görünecek bir dizi şekil ve orantıyı gösterir."

    Dünyanın ilk hamile antik Mısır mumyasının yüzü yeniden canlandırıldı #2

    Antik Mısır'ın soylularındandı

    Gizemli Kadın'ın, Yukarı Mısır'daki Thebes'teki kraliyet mezarlarında, Theban topluluğunun seçkinlerinden geldiği söyleniyor.

    Mumyası 1800'lerin başında keşfedilen Gizemli Kadın'ın yaşadığı dönem MÖ 1. yüzyıla, Kleopatra'nın Kraliçe olduğu ve Thebes şehrinin bir faaliyet kovanı olduğu zamanlara kadar uzanıyor.

    Mumya, Mısır Krallar Vadisi'ndeki en önemli keşiflerden bazılarının yapıldığı sıralarda, Aralık 1826'da Mısır'dan Varşova'ya götürüldü.

    Dünyanın ilk hamile antik Mısır mumyasının yüzü yeniden canlandırıldı #3

    Tılsım setiyle gömüldü

    Başlangıçta rahip Hor-Jehuti'nin kalıntıları olduğu düşünülen mumya, 2016 yılında mumyalanmış bir kadın olarak kayıtlara geçti.

    Gizemli Kadın'ın vücudu kumaşlara özenle sarılmış ve onu öbür dünyada kullanabilmesi için yanına zengin bir tılsım seti bırakılmıştı.

    Mumyanın fetüs içeren ilk mumya olduğuna inanılıyor ve mumya şu anda Varşova'daki Ulusal Müze'de sergileniyor.

    Dünyanın ilk hamile antik Mısır mumyasının yüzü yeniden canlandırıldı #4

    Dünyanın ilk hamile antik Mısır mumyasının yüzü yeniden canlandırıldı #5

    Dünyanın ilk hamile antik Mısır mumyasının yüzü yeniden canlandırıldı #6

     

    Dünyanın ilk hamile antik Mısır mumyasının yüzü yeniden canlandırıldı #7


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