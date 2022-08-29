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    Dünyanın ilk hidrojen treni Almanya'da hizmete başladı

    Alstom'un geliştirdiği ve dünyanın hidrojenle çalışan ilk treni olan Coradia iLint, Almanya'da kullanılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 10:53
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    Dünyanın ilk hidrojen treni Almanya'da hizmete başladı

    Fransız enerji ve taşımacılık şirketi Alstom'un geliştirdiği dünyanın hidrojenle çalışan ilk treni Coradia iLint; geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Fransa'da test edilmişti.

    Söz konusu tren, daha önce  Almanya, Hollanda ve İsveç'te de olduğu gibi Fransa'da yapılan testlerden de geçmeyi başarmıştı.

    Almanya'da hizmete başladı

    Dünyanın ilk hidrojenle çalışan yolcu treni uzun test sürecinin ardından hizmete başladı. Almanya’da hizmete giren trene yıl sonuna kadar başkaları da eklenecek.

    Almanya, hidrojen temelli trenleri mevcut dizel trenleriyle değiştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, beş adet Coradia iLint trenleri bu hafta içinde Almanya’nın Aşağı Saksonya bölgesinde faaliyete geçti.

    Coradia iLint

    Coradia iLint, hidrojen yakıt hücresiyle çalışan dünyanın ilk yolcu treni. Bu "sıfır emisyonlu" hafif tren, bir elektrikli tren kadar sessiz ve yalnızca su buharı atıyor.

    Trenin  en önemli özelliklerinden biri de elektrikli rayların olmadığı bölgelerde çalışabilmesi. Böylelikle Coradia iLint, rahatlıkla fosil yakıt kullanan trenlerin yerini alabilecek.

    Siemens de geliştiriyor

    Almanya devlet demiryolları Deutsche Bahn ile teknoloji devi Siemens, 2050’de emisyonu sıfıra indirme planı kapsamında hidrojenle çalışan tren geliştirdiklerini geçtiğimiz yıl açıklamıştı.

    Bir yıl boyunca deneme sürüşleri yapılacak ve 2024’te raylara inecek olan trenin, yılda yaklaşık 330 ton CO2 tasarrufu sağlayacağı ve saatte 160 kilometre azami hıza ulaşacağı belirtilmişti.

    Dünyanın ilk hidrojen treni: Coradia iLint - VİDEO

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