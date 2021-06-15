Dünyanın ilk oyun odaklı mobil tarayıcısı Opera GX Mobile tanıtıldı

Opera, 2019 yılında duyurduğu oyuncu odaklı internet tarayıcısı Opera GX'in mobil sürümünü resmi olarak tanıttı. İşte Opera GX Mobile özellikleri...

Opera Software tarafından geliştirilen; Windows, macOS ve Linux platformlarının yanı sıra Android ve iOS işletim sistemlerinde de çalışan bir internet tarayıcısı olan Opera, son zamanlarda oyunculara yönelik çalışmalar yapıyor.

Opera, 2019 yılında oyun sektörüne de el atarak dünyanın ilk oyun tarayıcısı olan Opera GX'i kullanıma sunmuştu.

Özelleştirilebilir renkler, çeşitli RAM optimizasyon araçları ve Twitch entegrasyonu gibi özellikler ile gelen Opera GX, şimdi ise akıllı telefon ve tabletler için E3 2021'de tanıtıldı.

OPERA GX MOBILE NELER SUNUYOR

Oldukça renkli temalara sahip Opera GX Mobile, "GX Corner" olarak isimlendirilen bir bölümle karşımıza çıkıyor.

Bu bölümde oyunların çıkış takvimleri, oyunlarla ilgili haberler, bültenler ve çeşitli indirimler sunuluyor.

Ayrıca çerezlerin engellenmesi, yerleşik reklam engelleme, kripto para madenciliği tespiti gibi önemli özellikler de yine Opera GX Mobile tarayıcısında mevcut.

Opera GX Mobile'da hızlı eylem butonları olarak isimlendirilen bir bölüm de var. Kullanıcıların başparmaklarına yakın olan bu bölüm; sekme açma, kapatma, değiştirme ve arama yapma gibi özeliklerin kullanılabilmesine imkan tanıyor.





Opera GX Mobile'ın henüz beta aşamasında olması nedeniyle uygulamada bazı hatalarla karşılaşabilirsiniz.

Ancak yine de oyunculara yönelik tarayıcıyı denemek isterseniz, aşağıdaki bağlantılardan uygulamanın indirme sayfasına ulaşabilirsiniz.

(iOS kullanıcılarının uygulamayı kullanmaya başlamadan önce Test Flight programına dahil olmaları gerekiyor.)