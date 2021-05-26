Dünyanın ilk ressam robotu sergi açtı

Dünyanın ilk ressam robotu diye nitelenen Ai-Da, Londra'da açtığı sergiyle sanatseverlerle ve teknoloji meraklılarıyla buluştu.

Yapay zeka teknolojisiyle donatılmış robotlar, günümüzde her alanda karşımıza çıkmaya başladı. Bu robotlardan biri de dünyanın ilk ressam robotu Ai-Da.

Londra'daki yeni bir sergide sanatseverlerle ve teknoloji meraklılarıyla buluşan ressam robot, çalışmalarıyla beğeni topladı.

Ai-Da, yapay zeka sayesinde resim yapabiliyor, nesneleri şekillendirebiliyor, hareket ettirebiliyor, göz kırpabiliyor ve konuşabiliyor.

Gözlerindeki kameralar sayesinde gördüklerini kopyalayabilen robot, yapay zeka sayesinde kollarıyla portreler oluşturabiliyor.

2017'DE GELİŞTİRİLMEYE BAŞLANDI

Oxford Üniversitesi ve Leeds Üniversitesi'nden programcılar, robotik uzmanları ve psikologlardan oluşan bir ekip, 2017 ve 2019 arasında Ai-Da'yı geliştirdi.

Robot, adını ilk bilgisayar programcılarından biri olarak kabul edilen matematikçi Ada Lovelace'den ve yapay zekanın İngilizce kısaltması AI'dan alıyor.

İlk sergisinde 1 milyon doların üzerinde satış yapan Ai-Da, oldukça yoğun ilgi görüyor.



