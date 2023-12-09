Dünyanın ilk seri üretim insansı robot fabrikası açılıyor Agility Robotics’e ait olan dünyanın ilk seri üretim insansı robot fabrikası, ABD'de üretime başlıyor.

ensonhaber.com

İnsansı robotlar, insan benzeri özelliklere ve davranışlara sahip olan, genellikle dış görünüşleriyle insanları anımsatan robotlara deniyor.

Bu tür robotlar genellikle biçim, hareket ve bazen davranış açısından insanlara benzerlik gösteriyorlar.

Elon Musk'ın Tesla'sı da dahil olmak üzere Batılı şirketler kendi insansı robotlarını üretmek için yarışırken Çin , 2025 yılına kadar insansı robotların seri üretimine yönelik planlar yayınlamıştı.

ABD erken davrandı

Agility Robotics’e ait olan dünyanın ilk seri üretim insansı robot fabrikası, ABD'de resmen açılıyor.

Agility RoboticsCEO'su Damion Shelton, şirketin "RoboFab" tesisinde tam kapasiteye ulaşıldığında yılda 10 bin insansı robot üretilmesini planlandığını söyledi.

Agility, kurulduğu 2016 yılından bu yana sadece 100 kadar robot üretse de son yıllarda artan talep, ihtiyacı karşılamaya yetmedi.

Şirketin ürettiği Digit adlı robot, depo işleri için bir süredir Amazon tarafından test ediliyor.

Goldman Sachs, insansı robot pazarının 15 yıl içinde dünya çapında yılda 150 milyar dolar değerinde olabileceğini ve insansı robotların 2025-2028 yılları arasında fabrikalarda, 2030-2035 yılları arasında ise diğer işlerde çalışacağını tahmin ediyor.