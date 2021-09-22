Dünyanın ilk tam elektrikli yük treni göreve başladı

Dünyanın ilk elektrikle çalışan yük taşıma treni, ABD'de raylara indi. İşte yeni trenin öne çıkan özellikleri.

Karbon emisyonunu sıfırlamak ve iklim değişikliğini önlemek için artık elektrikli taşıtlara daha fazla yatırım yapılıyor ve fosil yakıtlı araçlardan vazgeçiliyor.

Dünyanın birçok yerinde elektrikli tren hatları bulunsa da bunların hepsi yolcu treni olarak hizmet veriyordu.

Ancak FLXdrive adındaki tren, dünyanın ilk tam elektrikli yük treni olarak hizmet vermeye başladı.

100 KAT DAHA FAZLA ENERJİ

Pittsburgh merkezli ABD’li demiryolu şirketi Wabtec’in geliştirdiği elektrikli yük treni, bir Tesla otomobilinden 100 kat daha fazla enerji depolayabiliyor ve 7 megawatt'lık batarya kullanıyor.





ABD’de ulaşımın oluşturduğu karbon salınımının çeyreğini demiryolu yük taşımacılığı oluşturuyor. Bu nedenle trenlerin tamamen elektrikli hale gelmesi oldukça önemli.

FLXdrive’ın ilk kez raylara inmesi, iklim krizini aşmak için büyük bir adım olmasa da gelecek için umut veriyor.

Gelecekte daha fazla demiryolu şirketinin yeni teknolojilere geçmesi, dünyanın en çok tercih edilen yolculuk ve yük taşımacılığının tamamen elektrikli hale dönüşmesini sağlayabilir.



