Dünya'nın manyetik alanındaki zayıflık büyüyor

NASA, Güney Atlantik Anomalisi'ndeki manyetik alan zayıflığının büyüdüğünü ve bu bölgesel zayıflamanın batıya doğru kaydığını açıkladı.

Dünya'nın sürekli değişen manyetik alanını, Dünya'nın dış çekirdeğini oluşturan erimiş metalin dönerek akması üretiyor ve düzenliyor.

Sıvı demir hareket ettikçe, yüzeydeki manyetik alana güç veren elektrik akımları oluşuyor.

Dünya'nın manyetik alanı, Güneş'ten gelen zararlı yüklü parçacıkları ve radyasyonu engelleyerek, gezegenimizde yaşama olanak tanıyor. Bu nedenle manyetik alanın zayıflaması, hem Dünya yaşamını tehdit edebilir hem de tüm elektronik cihazların bozulmasına neden olabilir.

NASA: MANYETİK ALAN ÇÖKÜYOR

Dünya'nın manyetik alanını incelemeye devam eden NASA bilim insanları, Güney Amerika kıtası ile Atlantik Okyanusu’nun güneyindeki manyetik alanın zayıflayıp çökmeye başladığını açıkladı.

Güney Atlantik Anomalisi olarak da bilinen bu bölgesel zayıflama, yavaş yavaş batıya doğru ilerliyor.

Görsel: Güney Atlantik Anomalisi - 2020





Güney Atlantik Anomalisi, Van Allen kuşağının Dünya yüzeyine en yakın noktaya gelip Dünya'nın manyetik alanında anormalliğe neden olan bir alandır.

Dünya'nın bu bölgesindeki manyetik alanın zayıf olması nedeniyle içeriye zararlı yüklü parçacıklar girebilir ve bu durum, yörüngedeki uyduları normalden daha yüksek radyasyon seviyelerine maruz bırakarak elektronik cihazlarının aksamasına yol açabilir.

Araştırmacılar, manyetik alan zayıflamasını daha yakından incelemek ve çözüm üretebilmek için çalışmalarına devam ediyor.