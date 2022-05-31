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    Dünya'nın merkezinde yeni bir manyetik dalga keşfedildi

    Dünya’nın dış çekirdeğinden geçen ve manyetik alanının gücünü çarpıtan yeni bir dalga türü tespit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 09:25
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    Dünya'nın merkezinde yeni bir manyetik dalga keşfedildi

    Bilim insanları, Dünya’nın dış çekirdeğinden geçen yeni bir manyetik dalga türünü tespit ettiklerini açıkladı.

    Avrupa Uzay Ajansı’nın Swarm uydu görevinden elde ettikleri bilgiyi kullanan uzmanlar, söz konusu manyetik dalga türünün her 7 yılda bir Dünya’nın dış çekirdek kısmını süpürdüğünü tespit etti.

    Batıya doğru ilerliyor

    Uzmanlara göre yeni tespit edilen manyetik dalga, her 7 yılda bir salınarak batıya doğru 1500 kilometreye kadar yol alıyor.

    Dünya nın merkezinde yeni bir manyetik dalga keşfedildi #1

    Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Fransa'daki Grenoble Alpes Üniversitesi'nden Nicolas Gillet, ''Jeofizikçiler bu tür dalgaların varlığı hakkında uzun zamandır teoriler üretiyor, ancak araştırmamızın gösterdiğinden çok daha uzun zaman ölçeklerinde gerçekleştikleri düşünülüyordu.'' dedi.

    Dünya’daki manyetik alanlardaki hareketliliğin uzaydan takip edilmesini sağlayan Swarm uyduları; okyanuskabukiyonosfer ve manetosferden gelen sinyalleri ölçüyor.

    Bilim insanları ise Swarm uydusunun topladığı verileri kullanarak Dünya'nın barındırdığı sırları çözmeye çalışıyor.


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