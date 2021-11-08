Dünyanın sonu geldiğinde ayakta kalabilecek 5 ülke

Bilim insanları, artan nüfus ve enerji temelli küresel ekonominin zararları nedeniyle dünyanın sonu geldiğinde ayakta kalabilecek 5 ülkeyi tespit etti.

Küresel ısınma, iklim değişikliği, artan nüfus, ekonomik krizler ve koronavirüs gibi salgınlar... Tüm bunlar, gelecekte dünyanın bir çöküş yaşamasına neden olabilir.

Bilim insanları, artan nüfus ve enerji temelli küresel ekonominin zararları nedeniyle dünyanın sonunun yakın olduğunu ortaya koyan yeni bir araştırma yayınladı.

Şiddetli bir finansal kriz, küresel ısınmanın etkileri, doğanın tahribatı ve koronavirüs gibi yeni bir pandeminin insan uygarlığının çöküşünü getirebileceği belirtildi.

Peki bu kıyamet senaryosunun gerçekleşmesi durumunda hangi ülkeler ayakta kalabilir?

HAYATTA KALABİLECEK 5 ÜLKE

Bilim insanları, dünyanın küresel çöküşü durumunda sığınabilecek en güvenli ülkeleri belirledi.

Bu ülkeler arasında; Yeni Zelanda, İzlanda, İngiltere ve İrlanda ile Avustralya'nın Tazmanya eyaleti yer alıyor.

Yeni Zelanda jeotermal ve hidroelektrik enerjiye, bol tarım arazisine ve düşük nüfus yoğunluğuna sahip olması nedeniyle bu listede ilk sırada yer aldı.

"İNSANLAR TEHLİKEDE"

Araştırmacılar, birbirine karmaşık ağlarla bağlı enerji temelli küresel ekonominin neden olduğu çevresel hasar nedeniyle, insan uygarlığının “tehlikeli bir durumda” olduğunu söyledi.

Hangi ülkelerin böyle bir çöküşe karşı daha dirençli olacağını değerlendirmek için ülkeler; nüfusları için gıda yetiştirme, sınırlarını istenmeyen kitlesel göçlerden koruma, elektrik şebekeleri ve bazı üretim yeteneklerine göre sıralandı. Ilıman bölgelerdeki ve çoğunlukla düşük nüfus yoğunluğuna sahip adalar ilk sırayı aldı.

Sustainability dergisinde yayınlanan çalışmada, milyarderlerin kıyamete hazırlık olarak Yeni Zelanda'da sığınaklar için arazi satın aldıkları bildirildi.

İngiltere'deki Anglia Ruskin Üniversitesi Küresel Sürdürülebilirlik Enstitüsü'nden Prof. Dr. Aled Jones, “Yeni Zelanda'nın listemizde olmasına şaşırmadık. Sınırları kolayca korunabileceği ve iklimin ılıman olduğu bölgelerin en güvenli yerler olduğu sonucuna vardık. Dolayısıyla, geriye dönüp bakıldığında, üzerlerinde büyük adaların listede başı çektiği oldukça açık.” dedi.