Dünyanın suda çözünen ilk akıllı saati üretildi

Tianjin Üniversitesi'nden araştırmacılar, suya daldırıldığında çözünen bir akıllı saat geliştirdi.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen giyilebilir teknolojilere öncülük eden akıllı saatler, özellikle sağlık ve spor takibi konularında öne çıkıyor.

Ancak teknolojinin ilerlemesiyle, akıllı saatler ve diğer ürünler çevre kirliliği daha ileri bir boyuta taşıyor.

İstatistiklere göre, tüm gezegende elektronik atıkların sadece yaklaşık yüzde 17'si geri dönüştürülebiliyor.

SUDA ÇÖZÜNEN İLK AKILLI SAAT

Çin'deki Tianjin Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, dünyanın suda çözünen ilk akıllı saatini geliştirdi. 40 saat boyunca sıvıya daldırıldığında, cihazdan geriye yalnızca küçük metal parçalar kalıyor.

Bilim insanlarına göre, suda ayrışan bir akıllı saat, geri dönüştürülmüş ekipman kalıntılarından kaynaklanan çevre kirliliğine karşı mücadelede önemli bir adım olabilir.

ELEKTRONİK ATIKLAR ÇEVREYİ TEHDİT EDİYOR

2019'da dünyada 53,6 milyon metrik ton elektronik atık meydana geldi ve bunun yalnızca yüzde 17,4'ü geri dönüştürüldü.

Birkaç yıl önce, küresel elektronik atık miktarı 4.500 Eyfel Kulesi inşa etmek için yeterliydi.

Ayrıca şirketler, her yıl elektronik cihazlara hızla yeni özellikler ekledikçe veya eskilerini güncellemeyi bıraktıkça, tüketiciler cihazlarını çöpe atmaya teşvik ediliyor.