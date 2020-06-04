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    Dünyanın suda koruma sağlayan ilk yüz maskesi

    Dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Wibit, denizde ve havuzda koruma sağlayabilecek yüz maskesi geliştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2020 - 12:40
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    Dünyanın suda koruma sağlayan ilk yüz maskesi

    Koronavirüs nedeniyle maske kullanmanın bir hayli önemli olduğu şu günlerde, birçok firma yeni koruyu maske modelleri geliştiriyor.

    Plajlarda hareketliliğin başladığı bu günlerde Almanya’da faaliyet gösteren Wibit şirketi, havuzlarda ve denizlerle rahatlıkla koruma sağlayabilecek yüz maskesi geliştirdi.

    Geliştirilen WaterMask isimli yeni maskenin dalış kıyafetlerinde de kullanılan ve su altında esneklik sağlayan neoprenden yapıldığı, bu sayede rahatça giyilebilir olduğu ve her iki yanında bulunan yarıklar sayesinde nefes almayı kolaylaştırdığı belirtildi.

    wibit

    Şirketin CEO'su Romann Rademacher, geliştirilen yeni maskenin pandemi sürecinde suda vakit geçirmek isteyenler için yeni bir güvenlik önlemi olabileceğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

    "Geliştirdiğimiz maske; açık denizde, göllerde veya yüzme havuzlarında eğlenceyi yeniden başlatacak. Sadece aquaparklar değil; cankurtaranlar, su bisikleti, kano veya kürek sörfü kiralama gibi hizmetler veren tüm işletmeleri ve çok daha fazlasını desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Ayrıca bu maskeyi halka açık havuzlarda kullanmak da mümkün olacak." dedi.

    SUDA KORUMA SAĞLAYAN İLK MASKE

    WaterMask ismiyle duyurulan yüz maskesinin dünyada suda koruma sağlayan ilk maske olduğu ve patent çalışmalarında son aşamaya gelindiği belirtildi.

    maske

    Instagram: @eshteknoloji

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