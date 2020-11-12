Dünyanın üçüncü kutbu Qilian Buzulları, erime tehlikesiyle karşı karşıya

“Dünyanın Üçüncü Kutbu” olarak adlandırılan Qilian Buzulları, erime tehlikesi karşı karşıya. Bilim adamları, Qilian Buzullarının 1950 yılından bu yana 450 metre geri çekildiğini açıkladı.

Atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda artış yaşanıyor.

Söz konusu sıcaklık artışının neden olduğu küresel ısınmadan en çok etkilenen yapılar ise tahmin edebileceğiniz gibi buzullar oluyor.

QILIAN BUZULLARI DA ALARM VERİYOR

Çin’in kuzey batısında yer alan Gansu eyaletinde bulunan Qilian Dağları da küresel ısınma ile karşı karşıya.

Küresel ısınmanın bölgeye etkisini gözlemlemek için Qilian Dağları’nda kurulan gözlemevinde görev yapan bilim insanları, yürüttükleri araştırmalarla “Dünyanın Üçüncü Kutbu” olarak adlandırılan Qilian Dağlarındaki buzulların alarm verdiğini ortaya koydu.





Bilim insanları, Qilian Dağları’nın en büyük buzulu Laohugou no.12’de gerçekleştirilen ölçümlerde buzulun yüzde 7 küçüldüğünü ifade ederek, yaşanan erimenin ise her geçen gün arttığına dikkat çekti.

450 METRE GERİ ÇEKİLDİ

Gözlemevi müdürü Qin Xiang, 1950 yılından bu yana yapılan ölçümlerde Qilian Buzulları’nın 450 metre geri çekildiğini ve erimesi sonucu 13 metre yükseklik kaybettiğini açıkladı..

Qin, “Küçülen buzulun erime hızı gerçekten şok edici” ifadelerini kullandı. Qin, 1950’den bu yana Qilian Dağları’nda hava sıcaklığının 1.5 santigrat derece yükseldiğini ve ısınmanın durma belirtisi göstermediğine değinirken, tepeler üzerinde yer alan 2 bin 684 buzul için sonuçların korkunç olduğunu söyledi.

Öte yandan, Arktik Okyanusu'nda yer alan ve Kuzey Buz Denizi olarak da bilinen Laptev Denizi, uydu ile gözlenmeye başlandığından bu yana ilk kez ekim ayı sonlarında donmaya başlamadı.

Bununla birlikte bölgedeki okyanus sıcaklıkları, rekor kıran bir sıcak hava dalgasını takiben, kısa süre önce ortalamanın 5 derece üzerine çıktı.

Uydu görüntülerinden çeşitli analizler yapan bilim insanları, Kuzey Kutbu'ndaki buzulların 2035 yılına kadar eriyebileceğini açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre 127 bin yıl önce yaşanan durum, 15 yıl sonra tekrar edebilir.

Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek. Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.

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