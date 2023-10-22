Dünya'ya 8 milyar yılda gelen radyo dalgaları tespit edildi Avustralyalı astronomlar, Dünya'ya ulaşması 8 milyar yıl süren radyo dalgalarından kaynaklanan gizemli bir patlama keşfetti.

AA & Ensonhaber

Bilim insanları, uzayla ilgili çalışmalarına devam ederken zaman zaman şaşırtıcı derecede gizemli bulgulara ulaşıyor.

Gök bilimciler, bazen uzayın derinlikten gelen radyo sinyalleri keşfediyor ve bu sinyallerin kaynağını araştırıyor.

Avustralyalı astronomlar, Dünya'ya ulaşması 8 milyar yıl süren radyo dalgalarından kaynaklanan gizemli bir patlama tespit ettiklerini duyurdu.

Yolculuğu 8 milyar yıl sürdü

Sonuçları Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Hızlı Radyo Patlamaları (FRB) adı verilen radyo dalgalarından biri, 8 milyar yıllık yolculuğunun ardından Dünya'ya ulaştı.

Araştırmacılar, FRB 20220610A olarak adlandırılan dalganın boyunun bir milisaniyeden kısa sürdüğünü aktardı.

Araştırmacılardan Stuart Ryder, "Avustralya Kilometrekare Yol Bulucu Dizisi" isimli radyo teleskobuyla dalganın nereden geldiğini saptadıktan sonra, Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevi'nin teleskobunu kullanarak dalganın geldiği galaksiyi aradığını kaydetti.

Ryder, çalışmalar sonucu bu dalganın, diğer FRB'lerden çok daha uzaktan geldiğinin ve birleşmekte olan birkaç galaksinin yol açtığı patlama sonucu oluştuğunun keşfedildiğini belirtti.

Bir diğer araştırmacı Ryan Shannon da FRB'lerin, evrenin kütlesinin hesaplanmasında kullanılabileceğini ifade etti. Shannon, FRB'lerin galaksiler arası iyonize olmuş materyalleri algılayabildiğini kaydetti.

İlk FRB'nin 2007'de keşfedilmesinin ardından şu ana kadar 50 FRB'nin çıkış noktası saptandı.

Öte yandan, sinyallerin kaynağı olarak uzaylıların bizimle iletişime geçmeye çalıştığını ve kendilerine yeni bir ev aradıklarını söyleyen komplo teorisyenleri de var.