Dünya'ya çarpan göktaşı, çarpışmaya 2 saat kala keşfedildi

2022 EB5 olarak adlandırılan bir göktaşının, Dünya'ya çarpmadan yalnızca 2 saat önce tespit edildiği açıklandı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor.

NASA, büyüklüğü 150 metreyi aşan ve Dünya'ya en fazla 7,5 milyon kilometre mesafede olan nesneleri "potansiyel tehlike" kabul ediyor.

2022 EB5 olarak adlandırılan bir göktaşı ise, Dünya'ya çarpmadan yalnızca 2 saat önce keşfedildi.

Söz konusu göktaşı, ilk defa 11 Mart'ta astronom Krisztian Sarneczky tarafından Macaristan'daki Piszkesteto gözlemevinde bir teleskopla tespit edildi.

Sarneczky, Uluslararası Astronomi Birliği'nin Dünya'ya yakın nesneleri ve kuyruklu yıldızları izleyen Küçük Gezegen Merkezi'ne anında rapor sundu.

ATMOSFERDE PARÇALANDI

Keşfedilen göktaşı, boyutu oldukça küçük olduğundan herhangi bir tehlike oluşturmadan atmosferde parçalandı.

Dünya'ya çarpmadan sadece birkaç saat önce keşfedilmesi, biraz korku yaratsa da Avrupa Uzay Ajansı, bu kadar küçük boyutlu olmasına rağmen 2 saat kala bile tespit edilebiliyor olmasını "iyi bir gelişme" olarak yorumladı.

2022 EB5 oldukça küçük olmasına rağmen, ölçümlere göre çarptığı noktada 4.0 büyüklüğünde bir depremin oluşmasına neden oldu.

2013'te Rusya'nın Çelyabinsk bölgesine düşen 17 metre çapındaki göktaşı, 26 ila 33 atom bombasıyla aynı etkiyi yaratmıştı.

Bölgenin 15 ila 20 kilometre üzerinde patlayan göktaşı, bir şok dalgası yaratarak binaların pencerelerinin patlamasına neden olmuş ve olayda 1500 kişi yaralanmıştı.