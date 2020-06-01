Dünya'ya en çok benzeyen gezegenin varlığı doğrulandı

Dünya'ya en çok benzeyen gezegenin varlığı doğrulandı

Güneş'e en yakın yıldızın yörüngesindeki Proxima Centauri b gezegeninin varlığı onaylandı.

Proxima Centauri b, bir Güneş dışı gezegen olup Güneş'e en yakın yıldız olan kırmızı cüce Proxima Centauri etrafındaki yörüngesi yaşanabilir bir bölgede yer alıyor.

Dünya'dan 4,2 ışık yılı uzaklıkta bulunan gezegen, Erboğa takımyıldızının içerisinde yer alıyor. Güneş Sistemi'ne bilinen en yakın Güneş dışı gezegen olma özelliğine sahip Proxima Centauri b, muhtemelen yaşanabilir bir bölge olarak adlandırılıyor.

VARLIĞI DOĞRULANDI

Bilim insanlarından oluşan uluslararası bir ekip, Güneş sistemimize en yakın yıldız olan Proxima Centauri'nin etrafında Dünya boyutlarında bir gezegen olduğunu doğruladı.

Araştırma ekibi verilerde ikinci bir sinyale dair kanıt bulduğu için yıldızın yörüngesinde ikinci bir gezegen olabileceğini söylüyor. Ancak bu sinyalin kaynağını henüz tespit edilebilmiş değil.

NASA, yeni teknolojiler geliştirilmediği sürece gezegene ulaşmamızın yaklaşık 73 bin yıl alacağını tahmin ediyor.

GEZEGENDE YAŞAM VAR MI

Öncelikle şunu söylemeliyiz ki Proxima Centauri b gezegeninde yaşamın olup olmadığı henüz tespit edilebilmiş değil. Ancak gezegen Dünya'ya en çok benzeyen ve yaşamın olabileceği bir yer olarak adlandırılıyor.

Avrupa Güney Rasathanesi, gezegenin atmosferinde yaptığı bilimsel çalışmaların verilerine dayanarak, gezegende Dünya'dakine benzer sıcaklıkların hüküm sürdüğünü ve çok daha ılıman bir çevreye sahip olduğunu açıkladı.

Bilim insanlarına göre Proxima Centauri b'nin sahip olduğu atmosfer, ısıyı gezegenin diğer taraflarına taşıyabilecek kadar yoğunsa, gezegenin büyük bir bölümü muhtemelen yaşanabilir bölgeler arasında yer alıyor.

Bilim insanlarının yaptığı hesaplamalara göre, gezegenin ilk meydana geldikten sonraki ilk 100-200 milyon senede aldığı radyasyondan dolayı, bir okyanus kadar su kaybetmiş olabileceği söyleniyor.





Bilim insanları, bu gizemli gezegen ile ilgili araştırmalarına devam ederken, Dünya dışı yaşamın olabileceği en yakın gezegen olması nedeniyle Proxima Centauri b önümüzdeki yıllarda da adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.