Dünya'ya en yakın kara delik tespit edildi

Gök bilimciler, Dünya'ya en yakın bilinen kara deliği, 1500 ışık yılı uzaklıkta tespit ettiklerini açıkladı.

Her türlü maddeyi ve ışığı kendisine çekebilecek kadar güçlü bir çekim alanı olan ve kütleleri oldukça büyük olan kara delikler, günümüzde hala gizemini koruyor.

Kara deliklerle ilgili çalışmalarına devam eden bilim insanları, Dünya'ya en yakın kara deliğin tespit edildiğini açıkladı.

Dünya'dan 1500 ışık yılı uzakta yer alan kara deliğin, "The Unicorn" (Tek Boynuzlu At) olarak adlandırıldığı bildirildi.

Kara deliğe bu ismin verilmesinin nedenleri ise, ilk olarak küçük boyutlu olması, ikinci olarak da Yunanca'da tek boynuzlu at anlamına gelen Monoceros takımyıldızında bulunması olarak belirtildi.

GÜNEŞ'İN 3 KATI

Güneş'ten yaklaşık üç kat daha büyük olduğu tespit edilen kara delik ile ilgili araştırmayı gerçekleştiren ABD'deki Ohio Eyalet Üniversitesi'nden astronomi öğrencisi Tharindu Jayasinghe, "Sistem çok benzersiz ve tuhaf. Bu ismi kesinlikle hak ediyor." diye konuştu.



Ohio Eyalet Üniversitesi Astronomi Bölüm Başkanı Todd Thompson, keşfedilen kara delik ile ilgili, “Ay'ın kütle çekim kuvvetinin Dünya'daki okyanusları etkilemesi, kendisine doğru çekmesi ve itmesiyle büyük gelgitler oluşturması gibi kara delik de yıldızı etkiliyor. En basit açıklama, bunun bir kara delik olması ve bu durumda en basit açıklama en olası açıklama anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.