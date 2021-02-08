Dünya'ya gelen gizemli gama patlamalarının kaynağı bulundu

Bilim insanları, Dünya'ya gelen gizemli gama ışını patlamalarının kaynağını nihayet tespit etmeyi başardı.

Bilim insanları, Dünya'ya gelen gizemli gama ışını patlamalarının kaynağını bulabilmek için çalışmalar yürütüyordu.

Gök bilimciler, söz konusu patlamaların PSR J2039-5617 olarak bilinen ve hızla dönen nötron yıldızından geldiğini tespit etti.

Bilim insanları, 2014'ten beri bu gök cisminin daha küçük başka bir yıldızın yörüngesinde dönen bir nötron yıldızı olabileceğini düşünüyordu. Ancak şimdiye kadar buna dair herhangi bir kanıt bulunamamıştı.

Araştırmacılar, şimdi ise gök cisminin ikili bir sistemin parçası olduğunu ve saniyede yaklaşık 377 kez döndüğünü kesin olarak tespit etmeyi başardı.





DÜNYA'YA GAMA TİTREŞİMLERİ GÖNDERİYOR

Söz konusu gök cismi, Güneş kütlesinin kabaca altıda birine sahip, yavaş yavaş buharlaşmaya zorladığı başka bir yıldızın etrafında dönüyor ve bu dönme işlemi esnasında, Dünya'dan fırlatılan uzay teleskopları tarafından tespit edilebilen gama ışını titreşimleri gönderiyor.

BİNLERCE KİŞİ PROJEYE KATKI SAĞLADI

Manchester Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının öncülük ettiği bir araştırma ekibi tarafından düzenlenen bu çalışma, dünyanın her yerinden bilgisayarlarını Einstein@Home programına bağışlayan kişiler tarafından desteklendi.

Söz konusu program; araştırmacıların, bazı kişilerin evlerindeki bilgisayarlar boşta kaldığında işlemci gücünü ödünç almalarına olanak tanıyor.

Araştırmacılar patlamaların kaynağını bulma çabalarında işe yaraması muhtemel sinyalleri ararken, büyük miktarda veriyi kontrol etmek zorunda kaldı.

Tek bir bilgisayar çekirdeğinin bu işi tamamlaması 500 yıl sürecekti, fakat araştırmacılar, bağışçıların ev bilgisayarlarını kullanarak bunu iki ayda başardı.