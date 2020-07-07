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    Dünya'ya yaklaşan kuyruklu yıldız görüntülendi

    Dünya'ya yaklaşan NEOWISE isimli kuyruklu yıldız, uzay istasyonunda görevli astronotlar tarafından fotoğraflandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2020 - 11:25
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    Dünya'ya yaklaşan kuyruklu yıldız görüntülendi #1

    27 Mart 2020 tarihinde Neowise uzay teleskobu tarafından keşfedilen parabolik bir yörüngeye sahip kuyruklu yıldıza "NEOWISE" adı verilmişti.

    3 Temmuz 2020'de Güneş'e en yakın geçişini yapan kuyruklı yıldız, 23 Temmuz'da Dünya'ya en yakın geçişini gerçekleştirecek ve gezegenimize 103 milyon kilometreye kadar yaklaşacak.

    ASTRONOTLAR GÖRÜNTÜLEDİ

    Dünya'ya yaklaşmakta olan NEOWISE kuyruklu yıldızı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotlar tarafından görüntülendi.

    ASTRONOT

    DÜNYA'YA ÇARPMA İHTİMALİ YOK

    754 metrelik bir çapa sahip olan NEOWISE, kilometrelerce uzanan kuyruğu sayesinde teleskoplar ile takip edilebiliyor. Uzmanlar kuyruklu yıldızın gezegenimize çarpma ihtimalinin olmadığının altını çiziyor.

    Dünya'ya yaklaşan kuyruklu yıldız görüntülendi #3

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