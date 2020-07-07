Dünya'ya yaklaşan kuyruklu yıldız görüntülendi

Dünya'ya yaklaşan NEOWISE isimli kuyruklu yıldız, uzay istasyonunda görevli astronotlar tarafından fotoğraflandı.

27 Mart 2020 tarihinde Neowise uzay teleskobu tarafından keşfedilen parabolik bir yörüngeye sahip kuyruklu yıldıza "NEOWISE" adı verilmişti.

3 Temmuz 2020'de Güneş'e en yakın geçişini yapan kuyruklı yıldız, 23 Temmuz'da Dünya'ya en yakın geçişini gerçekleştirecek ve gezegenimize 103 milyon kilometreye kadar yaklaşacak.

ASTRONOTLAR GÖRÜNTÜLEDİ

Dünya'ya yaklaşmakta olan NEOWISE kuyruklu yıldızı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotlar tarafından görüntülendi.

DÜNYA'YA ÇARPMA İHTİMALİ YOK

754 metrelik bir çapa sahip olan NEOWISE, kilometrelerce uzanan kuyruğu sayesinde teleskoplar ile takip edilebiliyor. Uzmanlar kuyruklu yıldızın gezegenimize çarpma ihtimalinin olmadığının altını çiziyor.



