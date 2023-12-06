Dünyayı daha yaşanabilir hale getiren 10 teknoloji Basit gibi görünen bazı icatlar, dünyamızı daha yaşanabilir hale getirebiliyor. İşte birbirinden farklı 10 teknolojik yenilik.

Özel İçerik

Yeni geliştirilen küçük ürünlerin yardımıyla hayatınız çok daha kolay olabilir. Bu gibi icatlar, bizi daha az endişelendiriyor ve sahip olduğumuz zamanın kıymetini bilmemizi sağlıyor.

Gelin sizlerle birlikte, küçük ve basit olmasına rağmen hayatımızı değiştirebilecek potansiyele sahip 10 farklı ürüne göz atalım.

1. Çevreyi çöplerden temiz tutan ağlar

Bu harika ağlar, genellikle çevreye akıtılan su borularına yerleştiriliyor ve borulardan gelen çöplerin çevreyi kirletmesini engelliyor.

2. Burun hava filtreleri

Duo isimli bu küçük cihazlar, burnunuza kolayca takabileceğiniz yeni ve konforlu bir filtre.

10 kişiden 9'u kirli hava soluyor ve bu küçük şey durumu değiştirmek için yapıldı. Bu ürün bizi sadece kirlilikten korumakla kalmıyor, aynı zamanda bizi diğer alerjenlerden ve havadaki çeşitli zararlı parçacıklardan da koruyor.

3. Bebeğinizi güvende tutacak akıllı çorap

Bebeklerimizi her zaman güvende tutmak için çabalıyoruz, bu nedenle mucitler onları geceleri izleyebilecek akıllı bir çorap geliştirdi.

Bu çoraplar, bebeğinizin oksijen seviyesini ve kalp atış hızını takip edebiliyor ve herhangi bir sorun algıladığında size bildiriyor.

4. Evsizler ve yoksullar için 3 boyutlu baskılı evler

Evsizlik ve yoksulluk, birçok ülkede ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Teknolojinin ilerlemesi, sürdürülebilirlik çabaları ve inovasyon, bu sorunlara çözüm bulmak için farklı yaklaşımların geliştirilmesine olanak tanıyor.

3D baskı teknolojisi, bu bağlamda ilginç ve umut verici bir çözüm olarak ortaya çıkabilir. 3D baskılı evler, geleneksel yöntemlere göre daha hızlı bir şekilde inşa edilebilir. Bu, acil konut ihtiyaçlarına hızlı bir çözüm sunabilir.

3D baskılı evler, geleneksel inşaat yöntemlerine göre genellikle daha düşük maliyetlidir. Bu, daha fazla insanın uygun fiyatlı konutlara erişimini sağlayabiliyor.

5. Wi-Fi olmadan arkadaşlarınızı bulan pusula

Bir grup arkadaşınızla bir festivale veya konsere gidebilirsiniz, ancak bazen telefonlarımız pilinin bitmesi veya bağlantının kötü olması nedeniyle birbirinizi kaybedebilirsiniz.

LynQ Compass isimli cihaz, bir ağa veya Wi-Fi'ye katılmaya gerek kalmadan arkadaşlarınızı ve sevdiklerinizi bulur. Dağ macerasına ya da yürüyüşe çıkacaksanız pusula çok işinize yarayabilir ve sizi kaybolmaktan kurtarabilir.

6. Sizi sıcak tutan güneş enerjili ceket

Bu güneş enerjisiyle şarj edilen ceket, yüksek duyarlılığa sahip özel bir malzemeden yapılmıştır. Bulabileceğiniz herhangi bir ışık kaynağıyla karanlıkta parlayabilir.

Su geçirmez ve son derece nefes alabilen yapısı sayesinde, yağmur yağsa bile ceketi koşmak için kullanabilirsiniz.

7. El büyüklüğünde çamaşır makinesi

Bazen çamaşırlarınızı yıkamak uzun bir işlem olabilir. Bu cihaz eşyalarınızı ultrasonik teknolojinin gücüyle temizler ve dezenfekte eder.

Seyahatlerinizde yanınızda taşıyabilirsiniz, böylece çamaşır makinesi bulma konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

8. Ergonomik boyun destekçisi

Bilgisayar başında saatlerce çalışıyoruz ve duruşumuz bozulabiliyor. Bu kötü alışkanlıktan kurtulmak ve boynunuzu korumak için mucitler sizi rahat bir pozisyonda tutan özel bir destek yarattı. Bu cihazı giydiğinizde, duruşunuz 0 derecelik açıda kalıyor.

9. Duyguları olan saksı

Yukarıdaki gibi akıllı yetiştiriciler sayesinde bitkiniz evcil hayvanınıza dönüşebilir ve nasıl hissettiğini anlayabilirsiniz.

Bu akıllı saksılar; toprağın nemini, ışığa maruziyetini ve sıcaklığını ölçebilir ve 15 farklı duyguyu yansıtarak bitkinizin neye ihtiyacı olduğunu size gösterebilir.

10. Kablosuz şarj cihazı ve dezenfektan

Telefonlarımızı toplu taşımadan banyoya, mutfağa kadar her yere götürüyoruz. Bu şarj cihazını kablosuz olduğu için her yere götürebilirsiniz ve hatta cihazlarınızı dezenfekte edebilir.