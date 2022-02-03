Dünya'yı takip eden ikinci Truva asteroidi tespit edildi

Bilim insanları, Dünya'yla aynı yörüngeyi paylaşan ikinci Truva asteroidinin varlığını teyit etti.

Bilim insanları, ilk defa Pan-STARRS 1 teleskobuyla 2020'de keşfedilen ve 2020 XL5 adı verilen gök cisminin, aslında bir Truva asteroidi olduğunu tespit etti.

Gezegenler ile ortak yörüngede hareket eden, ancak denge durumunda bulundukları için onlarla çarpışmayan bu gök cisimlerini Truva asteroidi olarak tanımlayan bilim insanları, çalışmalarını Nature dergisinde yayınladı.

Şili'deki SOAR ve Arizona'daki Lowell teleskopları ile Kanarya Adaları'ndaki ESA Optik Yer İstasyonu'yla gözlem yapan araştırmacılar, 2020 XL5'in Dördüncü Lagrange noktası (L4) çevresinde yer aldığını kaydetti.

L-noktası ya da librasyon noktası olarak da adlandırılan Lagrange noktaları, iki gök cisminin kütlelerinden kaynaklı kütle çekimlerinin üçüncü bir cismin merkezkaç kuvvetini dengelediği özel uzay bölgeleri olarak ifade ediliyor.

4 BİN YIL BOYUNCA DÜNYA'YA EŞLİK EDECEK

Bilim insanları, daha önce keşfedilen Truva asteroidi 2010 TK7'den büyük olan ve onunla aynı bölgede konumlanan 2020 XL5'in, 4 bin yıl kadar Dünya'ya eşlik etmesinin beklendiğini, bu süre sonunda yer çekimi kuvvetinden kaçacağını kaydetti.

Güneş sistemindeki en yaygın asteroid türü olan tip C (karbon zengini ve koyu renk) 2020 XL5'in çapının 1,2 kilometre olduğu belirlendi.

Jüpiter'in, gezegen ile aynı yörüngeyi takip eden ve yörünge boyunca 60 derece önde veya arkada konumlanan binlerce Truva asteroidi bulunuyor.

TRUVA GÖK CİSMİ NEDİR

Truva göktaşları, Jüpiter'in Güneş çevresindeki yörüngesini paylaşan çok sayıda göktaşına verilen isimdir.

Bu cisimler, Jüpiter'in yörüngesinde gezegenin 60 derece önünde ve arkasında yer alan Lagrange noktaları L4 ve L5'te yer alır.

Bu noktalar kararlı bir dengeye sahiptir ve noktalara konulan cisimler sonsuza kadar burada kalabilirler.

'Truva' terimi, bazen diğer gezegenlerle benzer bir duruma sahip olan başka gök cisimleri için de kullanılır, bunlara Mars Troyalıları ve Neptün Troyalıları örnek gösterilebilir.