Düşecek yaşlıları tespit edip tutan robot

Singapur'da araştırmacılar, düşmek üzere olan insanları yakalayan bir robot geliştirdi.

Son yıllarda yapay zeka teknolojilerinin oldukça gelişmesiyle, artık birçok farklı amaç için kullanılabilen robotlar karşımıza çıkmaya başladı.

Daha çok sağlık alanında kullanılmaya başlanan robotlar, işleri oldukça kolaylaştırıyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, kasıtsız yaralanmaya bağlı ölümler arasında düşme, ikinci sırada.

Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi ve Tan Tock Seng Hastanesi'ndeki araştırmacılar, düşmek üzere olan insanları yakalayan bir robot geliştirdi.

Mr. Bah adı verilen robot, yaşlıların oturmasını ya da ayakta durmasını da sağlıyor.

Annesinden ilham aldı

85 yaşındaki annesinin sık sık düştüğünü açıklayan araştırma ekibinden Wei Tech Ang, 10 yıl önceki ilk düşüşten sonra robot fikrinin aklına geldiğini ifade etti.

Mobil robot denge asistanı diye de anılan cihaz, sensör ve koşum takımıyla donatılan motorlu bir araçtan oluşuyor. Robot oturma, ayakta durma ve su almaya gitme gibi gündelik eylemlerini yapan yaşlıları takip ediyor.

Söz konusu kişi dengesini kaybetmek üzereyken Mr. Bah devreye giriyor ve düşmeyi engelliyor.

29 katılımcıyla üç gün boyunca yapılan ilk deneylerde, robotun her düşüşü önlediği görüldü.

Uzmanlar, ABD, Avrupa ve Çin gibi dünyanın hemen hemen her bölgesinde gerekli izinleri alarak robotun kullanılmasını istiyor. Ancak bunun için ilk başta 4 milyon dolara ihtiyaç var. Buna ek olarak, robotu piyasaya sürebilmek için 15 milyar dolar daha gerekiyor.