Düşük oyun performansını çözen Windows 10 güncellemesi yayınlandı

Microsoft, Windows 10'un en son kararlı sürümleri için yeni bir güncelleme yayınladı. İsteğe bağlı olan güncelleme, düşük oyun performansı sorununu çözüme kavuşturuyor.

Microsoft'un Windows işletim sistemi için yayınladığı güncellemeler, genellikle sorunları çözmekten çok yeni sorunlar yaratması ile biliniyor.

ABD'li şirket, son zamanlarda düşük oyun performanslarına neden olan bir sorunu yeni güncellemeyle çözdü.

Windows 10 2004, Windows 10 20H2 ve Windows 10 21H1 için isteğe bağlı olarak yayınlanan yeni güncelleme, sadece hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerine odaklanıyor.

GÜNCELLEME İLE ÇÖZÜLEN SORUNLAR

KB5003690 numaralı güncelleme, Haberler ve ilgi alanları widget'ındaki bulanık metin sorununu çözdü.

Windows 10'da PIN kullanarak oturum açmayı imkansız hale getiren hata da ortadan kaldırıldı. Aynı zamanda Spotify veya Groove Music gibi belirli uygulamalarda karşılaşılan ses sorunları da giderildi.

Tüm bunlara ek olarak, daha önceki bir güncellemenin neden olduğu düşük oyun performansı sorunu da çözüme kavuştu.

Windows 10 için yayınlanan KB5003690 güncellemesini Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Update menüsünden sisteminize yükleyebilirsiniz.