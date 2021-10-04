Düşük RAM'e elveda: Samsung RAM Plus nedir

Samsung RAM Plus, depolama belleğinden sisteme ekstra RAM kapasitesi ayırabilen Samsung'un yeni yazılımıdır.

Bildiğiniz gibi bilgisayarlarda disk belleği dosyası oluşturulabiliyor ve bu işlem sayesinde, depolama biriminin bir kısmı RAM olarak kullanılabiliyor.

Son zamanlarda ise bu özellik, artık akıllı telefon üreticileri tarafından da kullanılmaya başlandı.

Örneğin Xiaomi, MIUI 13 ile birlikte, depolamanın bir kısmının RAM olarak kullanılmasına izin verecek.

MIUI 13'teki sanal bellek miktarı 1 GB olacak. Bu teknoloji sayesinde eski cihazların performansının yükselmesi bekleniyor.

SAMSUNG RAM PLUS İLE SANAL RAM

İlk etapta Çinli akıllı telefon üreticilerinde gördüğümüz yazılım yoluyla depolamadan ekstra RAM kapasite ayırma özelliği Samsung tarafından da benimseniyor. Samsung RAM Plus ismi verilen özellik, yakında birçok Samsung akıllı telefonuna gelecek.

Samsung RAM Plus özelliği, ilk olarak Galaxy A52s 5G akıllı telefon modelinde ortaya çıkmıştı. Varsayılan olarak gelen ve kapatılamayan özellik, gerekli durumlarda depolamadan 4GB RAM bellek ayırıyor ve kullanıcı bu rakama müdahale edemiyor.

Kaynaklar, Samsung RAM Plus özelliğinin ilk etapta orta ve alt seviye akıllı telefon modellerine geleceğini tahmin ediyor.

Bu bakımdan Galaxy A ve M telefon sahiplerinin, Batarya Durumu menüsünden Hafıza sekmesini kontrol etmesi tavsiye ediliyor.