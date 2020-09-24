Düşünceleri tahmin ederek görselleştiren bilgisayar geliştirildi

Bilim insanları, beyin aktivitesini izleyerek görsele dökebilen yeni bir bilgisayar üretti.

Geçtiğimiz aylarda, insan düşüncelerini metne dökebilen yeni bir yapay zeka geliştirilmiş ve biz de bu haberi sizlerle paylaşmıştık.

Bilim insanları, çıtayı bir üst seviyeye çıkararak şimdi de düşünceleri görsele çeviren yeni bir bilgisayar geliştirdi.

Araştırmacılar, katılımcıların daha önceden belirlenen görsellere baktığı esnada EEG'lerini çekti. (EEG: Beyindeki sinir hücreleri tarafından üretilen elektriksel işlemlerin, uyanıklık ve uyku halindeyken kağıt üzerine beyin dalgaları şeklinde aktarılması işlemi.)

Ardından bu veriler, gerçek beyinlerden esinlenilerek geliştirilmiş bir algoritmaya iletildi. Söz konusu algoritma; beyinlerin, katılımcıların aradığıyla eşleşen herhangi bir görüntüyü saptayıp saptamadığını tespit etti.

Algoritma, böylece kişinin aklındaki yüze dair tahminini uyarlayabildi ve buna yönelik görseller oluşturmayı başardı.

YÜZDE 83 DOĞRU TAHMİN ETTİ

Geliştirilen bilgisayarın oluşturduğu görseller, katılımcıların düşündükleriyle yüzde 83 doğrulukla artan bir eşleşme sağladı.

Kopenhag Üniversitesi'nde görevli profesör Tuuka Ruotsalo, "Eğer bir şey çizmek veya resmetmek istiyorsanız ve bunu yapma yetiniz yoksa, bilgisayar hedefinize ulaşmanızda size yardımcı olabilir. O yalnızca, dikkat odağını gözlemleyip, ne yaratmak istediğinizi tahmin edebilir." ifadelerini kullandı.