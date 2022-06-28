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    Duvarların arkasını gösteren teknoloji: Xaver 1000

    İsrail şirketi Camero-Tech’in geliştirdiği yapay zekalı bir izleme algoritma sistemi Xaver-1000, duvarların arkasındaki nesneleri görebiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 10:45
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 11:20
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    Duvarların arkasını gösteren teknoloji: Xaver 1000

    Teknolojinin oldukça gelişmesiyle birlikte karşımıza birçok yeni cihaz çıkıyor. Bu cihazlardan biri de İsrail şirketi Camero-Tech’in geliştirdiği yapay zekalı bir izleme algoritma sistemi olan Xaver-1000.

    İsrailli görüntüleme çözümleri şirketi Camero-Tech tarafından üretilen Xaver 1000, ilk kez Fransa’nın Paris kentinde düzenlenen Eurosatury 2022 Fuarı’nda görücüye çıktı.

    Camero-Tech, yeni XAVER-1000’in ordular, kolluk kuvvetleri, istihbarat birimleri, arama ve kurtarma ekipleri için temel bir sistem olduğunu iddia ediyor.

    Duvarların arkasını görüyor

    Xaver-1000, duvarların arkasına gizlenmiş nesneler ve insanlar hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan “See Through Walls” ürün sistemlerinin bir parçası.

    Xaver-1000, yüksek çözünürlüğe sahip teknolojisiyle duvar arkasındaki nesnelerin ve insanların sistemden uzaklığını, hedef yüksekliğini ve yönünü tespit edebiliyor.

    Sistem, kişi önemli bir süre hareketsiz kalsa bile oturduğunu, ayakta durduğunu veya yattığını algılayabiliyor. Şirket, belirli vücut parçalarının da tespit edilebildiğini söyledi.

    xaver

    Xaver 1000

    xaver


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