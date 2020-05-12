Dyatlov Geçidi Vakası nedir

Bir grup kayakçı, Ural Dağları'na yaptıkları yolculuktan sonra esrarengiz bir şekilde ölü bulunurlar. Günümüzde hala gizemi araştırılan olay, Dyatlov Geçidi Vakası olarak hatırlanır.

Kayağa meraklı 9 arkadaş, 27 ocak 1959 tarihinde Ural Dağları'nın eteklerine 2 haftalık bir gezi gerçekleştirmek için yola koydu.

Hedeflerinde ise Ural Dağları'nın kuzeyinde bulunan Otorten Dağı'nın en son yerleşim birimine ulaşmak vardı.

Ekibin planlarına göre varış noktasına ulaştıklarında bağlı olduğu kayak kulübüne telgraf çekerek haber vereceklerdi. Ancak beklenen telgraf, kayak kulübüne hiç ulaşmadı.

HEPSİ ESRARENGİZ BİR ŞEKİLDE ÖLÜ BULUNDU

26 Şubat tarihinde arama ekibi, dağcıların varış noktasından 10 kilometre uzaktaki Kholat Dağı'nda, dağcıların kamp yaptığı çadırı oldukça hasar görmüş bir şekilde ve karla kaplı buldu.

Çadırın içinde dağcıların ekipmanları ve ve giysileri vardı, ancak kendilerinden henüz bir iz yoktu. Üstelik çadır içeriden boydan boya yırtılmıştı

Araştırma ekibi, biraz daha ileride bulunan büyük çam ağacının altında dağcıların kamp ateşine ulaştı. Ekip, ateşin hemen yanında iki dağcının cesedine ulaştı.

Ancak cesetlerin üzerinde sadece iç çamaşırları vardı ve üstelik yalın ayak bir şekilde ölmüşlerdi. Daha sonra ise 3 dağcının cesedine daha ulaşıldı. Kalan 4 kişinin cesedine ulaşmak ise tam 3 ay sürdü.

CESETLERDE AÇIKLANAMAYAN DETAYLAR VARDI

Yapılan incelemelere göre üç cesette, ölümcül darbe izlerine rastlandı. Cesetlerin göğüs kafesi ise tamamen parçalanmıştı.

Uzmanlara göre bu kadar kuvvetli hasar verebilecek bir güç, ancak şiddetli araba kazalarında meydana geliyordu. Peki dağcıların vücutlarını parçalayacak şiddetli kuvvet ne olabilirdi?

İlginç olan diğer bir bulgu ise cesetlerden hiçbirinde vücudun dış tarafından bir yaralanma izi yoktu. Sanki yüksek basınç nedeniyle içten hasar almış gibiydiler. Bununla birlikte bazı cesetlerin dili, gözleri ve dudakları da yoktu.

Elde edilen bulgular, ekip üyelerinin çadırı panikle içeriden yırtarak giysi bile giyemeden ormana doğru kaçtıklarını gösteriyordu. Ancak Rus polisi ve KGB, uzun süren çalışmaların ardından bu olayın gizemini çözemedi ve dava kapandı.