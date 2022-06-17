- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- e-SIM destekli Apple Watch modelleri Türkiye'de ön siparişe açıldı
e-SIM destekli Apple Watch modelleri Türkiye'de ön siparişe açıldı
- Haber Merkezi
- 17.06.2022 - 17:44
- Güncelleme : 17.06.2022 - 17:51
Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone'larla birlikte Apple Watch Series 8 modelini de tanıtacak.
Bununla birlikte şirket, mevcut saatlerine yeni özellikler kazandırmaya devam ediyor. Apple, uzun süren bekleyişin ardından Türkiye'de e-SIM destekli Apple Watch modellerini ön siparişe açtı.
Bugün itibarıyla Apple Store mağazalarında ön satışa sunulan e-SIM özelliğine sahip akıllı saatler, 24 Haziran'da teslim edilmeye başlanacak.
e-SIM destekli Apple Watch fiyatları
e-SIM özelliğine sahip saatlerin fiyatları ise iPhone fiyatlarıyla yarışır seviyede. E-sim destekli modeller henüz ön siparişte olsa da resmi fiyatlları dudak uçuklattı.
Apple’ın akıllı saat portföyünün en yeni ve en güçlü üyesi olan Apple Watch Series 7’nin e-SIM destekli 41mm versiyonu, 13 bin 399 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak.
45 mm. kasa ve e-SIM desteğini bir arada isteyenlerin ise 13 bin 899 TL ödemesi gerekecek.
e-SIM destekli Apple Watch modellerini satın alan kullanıcılar, hat aktivasyonlarını iPhone'larından ya da Turkcell mağazalarına giderek gerçekleştirebilecek.
e-SIM desteği sayesinde, iPhone kullanıcıları telefonlarını yanına almadan Apple Watch üzerinden arama yapıp mesaj gönderebilecek.
e-SIM nedir
Günlük hayatta telefonlarımızda kullandığımız SIM kartları tamamen ortadan kaldıran bir teknoloji olan e-SIM, aslında telefonlara gömülü olarak gelecek bir SIM kart teknolojisi. Cihazın içine gömülü olan dijital e-SIM'ler, değiştirilemiyor ve çıkartılamıyor.
e-SIM sayesinde, birden fazla operatör kullanıyorsanız fazladan SIM kart almanız gerekmiyor. Telefondan, operatörler arasında geçiş yapabiliyorsunuz ve istediğiniz operatörü kullanabiliyorsunuz.
Hücresel bağlantıyı saate getiren e-SIM sayesinde Apple Watch modelleri adeta birer telefona dönüşüyor.
Kullanıcılar telefonları yanında olmasa bile saat üzerinden şebekeye bağlanıp arama yapma ve mesaj gönderme gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor.