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    e-SIM destekli Apple Watch modelleri Türkiye'de ön siparişe açıldı

    e-SIM destekli Apple Watch modelleri Türkiye'de ön siparişe açıldı

    Apple Türkiye, uzun süren bekleyişin ardından e-SIM destekli Apple Watch modellerini Türkiye'de ön siparişe açtı.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2022 - 17:44
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 17:51
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    Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone'larla birlikte Apple Watch Series 8 modelini de tanıtacak.

    Bununla birlikte şirket, mevcut saatlerine yeni özellikler kazandırmaya devam ediyor. Apple, uzun süren bekleyişin ardından Türkiye'de e-SIM destekli Apple Watch modellerini ön siparişe açtı.

    Bugün itibarıyla Apple Store mağazalarında ön satışa sunulan e-SIM özelliğine sahip akıllı saatler, 24 Haziran'da teslim edilmeye başlanacak.

    e-SIM destekli Apple Watch fiyatları

    e-SIM özelliğine sahip saatlerin fiyatları ise iPhone fiyatlarıyla yarışır seviyede. E-sim destekli modeller henüz ön siparişte olsa da resmi fiyatlları dudak uçuklattı.

    Apple’ın akıllı saat portföyünün en yeni ve en güçlü üyesi olan Apple Watch Series 7’nin e-SIM destekli 41mm versiyonu, 13 bin 399 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak.

    45 mm. kasa ve e-SIM desteğini bir arada isteyenlerin ise 13 bin 899 TL ödemesi gerekecek.

    apple watch esim

    e-SIM destekli Apple Watch modellerini satın alan kullanıcılar, hat aktivasyonlarını iPhone'larından ya da Turkcell mağazalarına giderek gerçekleştirebilecek.

    e-SIM desteği sayesinde, iPhone kullanıcıları telefonlarını yanına almadan Apple Watch üzerinden arama yapıp mesaj gönderebilecek.

    e-SIM nedir

    Günlük hayatta telefonlarımızda kullandığımız SIM kartları tamamen ortadan kaldıran bir teknoloji olan e-SIM, aslında telefonlara gömülü olarak gelecek bir SIM kart teknolojisi. Cihazın içine gömülü olan dijital e-SIM'ler, değiştirilemiyor ve çıkartılamıyor.

    e-SIM sayesinde, birden fazla operatör kullanıyorsanız fazladan SIM kart almanız gerekmiyor. Telefondan, operatörler arasında geçiş yapabiliyorsunuz ve istediğiniz operatörü kullanabiliyorsunuz.

    Hücresel bağlantıyı saate getiren e-SIM sayesinde Apple Watch modelleri adeta birer telefona dönüşüyor.

    Kullanıcılar telefonları yanında olmasa bile saat üzerinden şebekeye bağlanıp arama yapma ve mesaj gönderme gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor.


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