e-SIM destekli Apple Watch modelleri Türkiye'de ön siparişe açıldı

Apple Türkiye, uzun süren bekleyişin ardından e-SIM destekli Apple Watch modellerini Türkiye'de ön siparişe açtı.

Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone'larla birlikte Apple Watch Series 8 modelini de tanıtacak.

Bununla birlikte şirket, mevcut saatlerine yeni özellikler kazandırmaya devam ediyor. Apple, uzun süren bekleyişin ardından Türkiye'de e-SIM destekli Apple Watch modellerini ön siparişe açtı.

Bugün itibarıyla Apple Store mağazalarında ön satışa sunulan e-SIM özelliğine sahip akıllı saatler, 24 Haziran'da teslim edilmeye başlanacak.

e-SIM destekli Apple Watch fiyatları

e-SIM özelliğine sahip saatlerin fiyatları ise iPhone fiyatlarıyla yarışır seviyede. E-sim destekli modeller henüz ön siparişte olsa da resmi fiyatlları dudak uçuklattı.

Apple’ın akıllı saat portföyünün en yeni ve en güçlü üyesi olan Apple Watch Series 7’nin e-SIM destekli 41mm versiyonu, 13 bin 399 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak.

45 mm. kasa ve e-SIM desteğini bir arada isteyenlerin ise 13 bin 899 TL ödemesi gerekecek.

e-SIM destekli Apple Watch modellerini satın alan kullanıcılar, hat aktivasyonlarını iPhone'larından ya da Turkcell mağazalarına giderek gerçekleştirebilecek.

e-SIM desteği sayesinde, iPhone kullanıcıları telefonlarını yanına almadan Apple Watch üzerinden arama yapıp mesaj gönderebilecek.

e-SIM nedir

Günlük hayatta telefonlarımızda kullandığımız SIM kartları tamamen ortadan kaldıran bir teknoloji olan e-SIM, aslında telefonlara gömülü olarak gelecek bir SIM kart teknolojisi. Cihazın içine gömülü olan dijital e-SIM'ler, değiştirilemiyor ve çıkartılamıyor.

e-SIM sayesinde, birden fazla operatör kullanıyorsanız fazladan SIM kart almanız gerekmiyor. Telefondan, operatörler arasında geçiş yapabiliyorsunuz ve istediğiniz operatörü kullanabiliyorsunuz.

Hücresel bağlantıyı saate getiren e-SIM sayesinde Apple Watch modelleri adeta birer telefona dönüşüyor.

Kullanıcılar telefonları yanında olmasa bile saat üzerinden şebekeye bağlanıp arama yapma ve mesaj gönderme gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor.