e-SIM teknolojisi nedir? e-SIM nasıl kullanılır? Türkiye'de ne zaman kullanılacak?

Telefona takılan küçük beyaz plastik kartlar olarak tanıdığımız SIM kartların aksine fiziki değil teknolojik bir sistemdir.

Gelişen iletişim teknolojiyleriyle birlikte sim kartlar tarihe karışmaya hazırlanıyor. Plastik sim kartların soyut bir teknoloji haline dönüştürülme projeleri hız kazanıyor. İki hattı aynı anda kullanmayı sağlayacak e-SIM teknolojisi nedir? İşte detaylar...

e-SIM NEDİR?

eSIM, Sim kart gibi fiziksel olmayan elektronik bir SIM kart. Başındaki “e” kelimesi ingilizce “embedded” (gömülü) kelimesinin kısaltması. eSIM, telefona gömülü, uzaktan yönetilebilir ve programlanabilir SIM teknolojisine verilen isimdir. eSIM ‘li telefonların içerisinde eSIM çipi bulunacak, cihaza gömülü olacak çip sayesinde telefonlarda sim kartı yuvası, sim kartı çıkarmak için iğne deliği bulunmayacak.

Şuan telefonlarda kullanıyor olduğumuz sim kartların yerine geçecek olan bu teknolojyle birlikte artık her operatör yada numara değiştirdiğinizde telefonunuza yeni bir sim takmanıza gerek kalmayacak. Hatta telefonunuza hiçbir zaman sim kart takmanıza gerek kalmayacak çünkü eSIM çipi telefonunuzun içinde gömülü bir şekilde gelecek. Başka bir operatöre geçtiğinizde sim kartınızı çıkarıp yeni sim kart takmayacaksınız. Telefon ayarlarına girerek yeni operatöre kolay geçiş yapabileceksiniz.

e-SIM NE İŞE YARAR?

eSIM'lerle artık yeni bir telefon numarası kullanmak için plastik SIM kartı değiştirmenize gerek olmayacak.

eSIM tek bir telefonda iki hat kullanmaya olanak sağlıyor. Yani örneğin, bir hattı iş için kullanırken, diğerini özel yaşantınız için kullanabilirsiniz. Ancak aynı anda sadece birini kullanabileceksiniz.

eSIM TÜRKİYE'DE NE ZAMAN KULLANILACAK?

Ülkemizde BTK tarafından eSIM çalışmaları başlatıldı. İlk olarak henüz hangi operatörün geçeceğin ve eSim’in Türkiye’de ne zaman kullanılmaya başlanacağı belli değil. BTK, Operatörler tarafından kurulacak, kullanılacak ve GSMA standardında belirtilen sertifikasyona tabi sistem bileşenleri için 29.02.2020 tarihine kadar yerli malı belgesi alınması zorunluluğu getirdi. BTK, eSim teknolojisi altyapı çalışmalarının 2020 yılında tamamlanacağını belirtiyor. 2020’nin ikinci yarınıda eSim’li telefonlar Türkiye’de çalışmaya başlayabilir.

TÜRKİYE'DE e-SIM KULLANILAN TELEFONLAR