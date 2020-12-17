E-ticaret devi Alibaba'nın yüz tanıma sisteminde, Uygur Türklerini tanımlayan kod

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın geliştirdiği yüz tanıma sisteminin yazılımında, Uygur Türklerini özel olarak ayıran bir kod olduğu iddia edildi.

Son günlerde ABD medyası, Çin'in Uygur Türklerini özellikle ayıran bir yapay zekalı yüz tanıma teknolojisi geliştirdiğini ve Huawei'nin de bu teknolojiye destek verdiğini iddia etmişti.

Hatta İspanyol kulübü Barcelona'da forma giyen Fransız futbolcu Antoine Griezmann, bu iddialar nedeniyle Huawei ile olan tüm anlaşmalarını iptal etmişti.

ALIBABA HAKKINDA YENİ İDDİA

ABD'li video gözlem denetimi ve analizi şirketi IPVM, Alibaba’nın geliştirdiği bulut veri sistemi​​​​​​​ Cloud Shield'ın, özellikle Uygur Türklerini etnik azınlık olarak tanımlamak üzere kod geliştirdiğini öne sürdü.

İddiaya göre, Cloud Shield'da görüntüleri kategorilere ayırmak için yapılan sınıflandırma kodlarında "gözlük", "maske" ve "cinsiyet" gibi sınıflandırmalar yapılırken, özellikle Uygurları tanımlayan bir kod da yer alıyor.





UYGUR TÜRKLERİNİ TESPİT EDİYOR

İddialara göre Uygur Türkleri, Cloud Shield’a entegre herhangi bir canlı yayın platformunda video yayınladığında, sistem görüntüdeki yüzün Uygur Türklerine ait olduğunu saptayarak, şirket yetkililerine ilgili görüntünün gözden geçirilmesi veya sistemden kaldırılması için uyarı gönderiyor.

Öte yandan, kasım ayında Çinli elektronik izleme ekipmanları üreticisi Zhejiang Dahua şirketinin geliştirdiği yapay zeka yazılımında, Uygur Türklerini hedef alan etnik tanımlayıcı bir kod bulunduğu öne sürülmüştü.

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, ancak uluslararası kamuoyunun "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, BM verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor.