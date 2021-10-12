EA, FIFA serisinin ismini değiştirebilir

Oyun dünyasının en popüler yapımlarından biri olan FIFA'nın ismi değişebilir. İşte Electronic Arts cephesinden açıklamalar...

Yıllardır PES adı altında piyasaya sürdüğü popüler futbol oyununu, bu yıl eFootball ismiyle piyasaya süren KONAMI, oldukça eleştirilmişti. Görünüşe göre benzer bir durum FIFA serisinde de karşımıza çıkacak.

Geçtiğimiz günlerde Electronic Arts, bir basın toplantısı düzenledi ve FIFA 22 için bazı istatistikler paylaştı. Ancak toplantı sırasında bir kısım oldukça dikkat çekiciydi.

"İSİM DEĞİŞİKLİĞİNİ ARAŞTIRIYORUZ"

Paylaşılan basın bülteninde, FIFA'nın isminin gelecekte değişebileceğinin sinyalleri verildi ve şu ifadeler kullanıldı:

"Geleceğe baktığımızda EA Sports futbol oyunlarımızın ismini değiştirme fikrini araştırıyoruz. Bu durum diğer anlaşmalardan bağımsız olarak FIFA ile olan isim hakları sözleşmemizi gözden geçirdiğimiz anlamına geliyor."





FIFA ve EA'in arasındaki anlaşma, gelecek yılın aralık ayına kadar devam edecek. Sonrasında sözleşme uzatılmazsa, yıllardır oyunseverlerin gönüllerine taht kuran "FIFA" ismine veda edilecek.

Ancak FIFA gibi köklü bir serinin isminin değişmesi, şimdiden oyunseverlerin tepkisiyle karşılaştı.