EA Sports ile FIFA ortaklığı resmen sona erdi: İşte oyunun yeni ismi

EA Sports, FIFA ile 20 yıllık video oyunu ortaklığını sona erdirdiğini duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda bir basın toplantısı düzenleyen Electronic Arts, FIFA ile olan isim hakları sözleşmesinin gözden geçirileceğini ve yeni isimler aradıklarını söylemişti.

FIFA'nın, yeni isim hakkı sözleşmesi için EA Sports'tan 2,5 milyar dolar talep etmesi nedeniyle anlaşma sağlanamadı.

20 yıllık ortaklık sonlandı

EA Sports yaptığı açıklamada, FIFA ile 20 yıllık video oyun ortaklığını resmen sona erdirdiğini duyurdu. İki şirket arasındaki ortaklık, bu yıl Katar'daki Dünya Kupası'ndan sonra sona erecek.

Yeni oyunun ismi belli oldu

Anlaşmanın sona ermesiyle birlikte, bu yıl son kez oyunfa FIFA ismi (FIFA 23) kullanılacak. Gelecek yıldan itibaren popüler FIFA serisi, "EA Sports Football Club" (EA FC) adıyla piyasaya sürülecek ve bundan sonra bu isimlendirme devam edecek.

Öte yandan, tıpkı geçtiğimiz yıl ücretsiz hale gelen PES 2022 gibi EA Sports Football Club oyununun da tamamen ücretsiz olarak yayınlanacağı iddiaları da var.

EA FC'de oyunculara gerçek hayattaki maçları izleme, Fortnite benzeri oyun içi etkinlikleri deneyimleme ve kullanıcılara daha geniş bir markalı oyun içi ürün yelpazesi sunma olanağının olacağı belirtiliyor. Ancak Dünya Kupası gibi büyük FIFA etkinlikleri oyuna dahil edilmeyecek.

Electronic Arts'ın CEO'su Andrew Wilson, yakın tarihli bir şirket içi toplantıda FIFA ile ortaklık hakkında konuşmuştu. FIFA anlaşmasının oyunun gelişimini yavaşlattığını belirten Wilson, "FIFA'nın bize tek faydası, oyunun kapağındaki dört harf." demişti.

CEO ayrıca, Electronic Arts'ın oyuncuların, takımların ve tüm liglerin FIFA ile anlaşma yapmak zorunda kalmadan isimlerini kullanmalarına izin veren lisanslara sahip olduğunu söylüyor.