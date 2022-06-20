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    eBay, GittiGidiyor'u kapatarak Türkiye'den çekiliyor

    ABD'li eBay, Türkiye iştiraki GittiGidiyor'u kapatarak ülkemizden çekilme kararı aldı.
    • 20.06.2022 - 11:59
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 12:19
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    eBay, GittiGidiyor'u kapatarak Türkiye'den çekiliyor

    1995 yılında ABD'de kurulan e-ticaret devi eBay, 2011 yılında GittiGidiyor'un çoğunluk hissesini satın alarak ülkemizde faaliyet göstermeye başlamıştı.

    Günümüzde ise e-ticaret sektöründe artan rekabet, eBay'in bu yatırımını gözden geçirmesine neden oldu.

    Gittigidiyor kapanıyor

    Küresel e-ticaret devlerinden eBay, Türkiye'deki pazaryeri şirketi GittiGidiyor'u kapatacağını duyurdu.

    AA'da yer alan habere göre, eBay'in ticari operasyonlarını küresel ölçekte düzenli olarak gözden geçirdiği aktarılan açıklamada, "eBay, bu zor fakat stratejik kararı pazardaki rekabet dinamiklerine dayanarak almıştır. eBay, platformun taşınmasına yardımcı olmak için GittiGidiyor alıcıları ve satıcıları ile yakın iş birliği içinde çalışacak ve günün ilerleyen saatlerinde onlarla daha ayrıntılı bilgi paylaşacak." ifadelerine yer verildi.

    gittigidiyor ebay

    Bugünden itibaren satıcıların yeni ürün listeleyemeyeceğini belirten eBay, "18 Temmuz'dan itibaren alıcılar yeni satın alımlar yapamayacak. Alıcılar ve satıcılar GittiGidiyor'daki 'Hesabım' sayfalarına 5 Eylül 2022'ye kadar erişim sağlayabilecek.

    GittiGidiyor'un kapatılmasının eBay'in 2. çeyrek veya tüm yıla ait sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmiyor.

    Referans olarak, GittiGidiyor, eBay'in 2022 yılının ilk çeyreği sonundaki konsolide aktif alıcı sayısına yaklaşık 4 milyon aktif alıcı ile katkıda bulunmuştur." açıklamasını yaptı.


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