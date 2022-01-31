Edirne, Tesla için Avrupa'ya köprü olacak

Tesla, şarj istasyonları sayfasına Türkiye’deki 10 şehri dahil etti. Ayrıca Tesla otomobilleri, yakında ülkemizde satışa sunulacak. Bu kapsamda Edirne, oldukça önemli bir köprü görevi görecek.

Tesla'nın 2012 yılında Model S modelini piyasaya sürmesiyle eş zamanlı olarak kullanıma sunulan Supercharger isimli hızlı şarj istasyonları, tam 10 yıldır birçok ülkede yalnızca Tesla modellerine hizmet veriyor.

Dünya genelinde sayısı 25 bini aşan Supercharger istasyonları, artık Türkiye'ye geliyor.

Tesla, resmi internet sitesinde bulunan süper şarj istasyonlarının yerlerini gösteren listeye İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, Hendek (Sakarya), İzmir ve Konya şehirleri de eklemişti.

TESLA MODELLERİ DE TÜRKİYE'YE GELİYOR

Öte yandan Tesla, önümüzdeki aylarda elektrikli araçlarını ülkemize getirmeye hazırlanıyor.

Elektrikli araç devi, yeni model araçlarını Türkiye’de satışa çıkarmadan önce iş ilanları yayınlamaya başladı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, Tesla'nın Edirne'ye süper şarj istasyonu kurmasının kente değer katacağını, elektrikli araç sayısının dünya genelinde hızla arttığını, bu gelişmelere paralel Türkiye'nin de önemli girişimlerde bulunduğunu anlattı.

"Elektrikli araçlar artık dünyanın ve Türkiye'nin gündeminde. Ülkemizde de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin girişimiyle Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili TOGG üretiliyor. Montaj aşamasında, önümüzdeki dönemde yerli elektrikli araçlarımızı yollarda göreceğiz." diyen Zıpkınkurt, elektrikli araçların belirli menzillerinin olduğunu ve şarj istasyonları kurulmadan sistemin sağlıklı ilerlemesinin mümkün olamayacağına dikkati çekti.

"EDİRNE, TÜRKİYE'NİN AVRUPA'YA AÇILAN KAPISI"

Tesla'nın Edirne'yi seçmesinin tesadüf olmadığını vurgulayan Zıpkınkurt, "Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin süper şarj istasyonlarından birinin Edirne'ye kurulacak olması bizim için sevindirici. Edirne, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olması açısından stratejik bir nokta. Tesla'nın Türkiye'deki noktalar arasına Edirne'yi de almasının ana sebebi Avrupa'yla olan köprü bağımız." ifadelerini kullandı.

Edirne'nin Bulgaristan ve Yunanistan sınırındaki gümrük kapılarıyla Avrupa ve Türkiye'yi birbirine bağladığını anımsatan Zıpkınkurt, şu ifadelerle sözlerini tamamladı:

"Tesla'nın Avrupa'da ciddi yatırımları var. Bu araçlar Avrupa'da yaygınlaşmaya başladı. Araç sayısı arttıkça şarj istasyonları ihtiyacı da bununla beraber artacak. Şarj istasyonu kurulması için Edirne'nin seçilmiş olması, gümrük kapılarımız ve Avrupa'ya açılan kapı olmamızdandır.

Edirne her zaman öncü yatırımların geldiği bir konumda olmuştur. Yeniliklere açık bir kentiz. Avrupa'yla olan bağımız sebebiyle büyük şirketlerin ilgisi daha çok oluyor. Bu girişimin Edirne'ye ciddi bir katkısı olacaktır."