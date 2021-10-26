eFootball 2022 düzeltme yaması ertelendi

eFootball 2022'nin yoğun eleştiri almasının ardından harekete geçen KONAMI, yeni güncellemeyle tüm sorunların giderileceğini açıklamıştı. Ancak yamanın yayın tarihi ileri bir zamana alındı.

KONAMI tarafından geliştirilen ve yayınlanan ünlü oyun serisi Pro Evolution Soccer, bu yıl eFootball 2022 adıyla ücretsiz olarak yayınlandı.

Yayınlanmasından kısa bir süre sonra yoğun eleştiri almaya başlayan eFootball 2022, daha çıkışından bir gün geçmeden Steam'in en kötü oyunları listesinde ilk sıraya yerleşti.

Oyunculardan bazıları eFootball 2022'nin grafiklerini çok yetersiz bulurken, bazı oyuncular ise artık FIFA veya PES karşılaştırmasının yapılamayacağını, çünkü oyunun bu haliyle "berbat ötesi" olduğunu söylemişti.

KONAMI, GÜNCELLEME SÖZÜ VERDİ

Resmi Twitter hesabı üzerinden bir özür mesajı paylaşan Konami, 28 Ekim'de yayınlanacak yeni güncelleme ile sorunların giderileceğini açıklamıştı.

YAMA ERTELENDİ

Söz verdiği güncellemeyi 28 Ekim'e yetiştiremeyen KONAMI, oyuncuları bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı ve güncellemenin ileri bir tarihe alındığını duyurdu. Ancak yeni tarih hakkında net bir açıklama yok.

Güncellemenin detayları henüz belli olmasa da KONAMI, yeni içerikler eklemek yerine tamamen düzeltmelere odaklanacak. Öte yandan, kasım ayındaki büyük güncellemeyle oyuna birçok yeni içerik eklenecek.

Şu anda yayınlanan oyunun erken erişim demo tarzında olduğunu belirtmeliyiz. KONAMI, önümüzdeki haftalarda yapacağı yeni güncellemelerle birlikte daha kararlı bir oyun karşımıza çıkaracak.