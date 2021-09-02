eFootball 2022'nin çıkış tarihi belli oldu

Birçok oyunseverin tutkunu olduğu Pro Evolution Soccer (PES) tarihe karıştı. KONAMI'nin yeni futbol oyunu eFootball, 30 Eylül'de geliyor.

KONAMI tarafından geliştirilen ve yayınlanan ünlü oyun serisi Pro Evolution Soccer, bu yıl oldukça farklı bir oyun olarak karşımıza çıkacak.

PES severler 2022 sürümünü merakla beklerken; yapımcı KONAMI, oyunun artık Pro Evolution Soccer olarak değil, "eFootball" adıyla piyasaya sürüleceğini açıklamıştı.

ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI

Yapılan açıklamaya göre eFootball 2022, 30 Eylül 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 ve Steam üzerinden tamamen ücretsiz olarak yayınlanacak.

Oyunun, çıkışından sonra sonbahar ayları içinde gelmesi planlanan ilk büyük güncellemeyle ise iOS ve Android sürümleri yayınlanacak.

OYUNDAKİ YENİLİKLER

eFootball 2022'nin alışılmış PES oyunlarından farklı kılacak en büyük özellik, kullanılan oyun motoru olacak.

Konami bu yıl eFootball'da, PES 2021'de kullandığı FOX Engine isimli oyun motoru yerine Unreal Engine 4'ü kullanmaya başladı. Bu değişiklikle oyun deneyiminin de farklı bir noktaya ulaşması hedefleniyor.

eFootball 2022, ilk çıktığında sadece 9 takımla ( FC Barcelona, FC Bayern München, Juventus, Manchester United, Arsenal FC, SC Corinthians Paulista, CR Flamengo, CA River Plate ve São Paulo ) oynanabilecek ve yalnızca gösteri maçları yapılacak. Daha sonra oyuna yeni modlar ve takımlar eklenecek.

Öte yandan, oyun ücretsiz olmasıyla birlikte aynı zamanda çapraz platform desteğine sahip olacak. Böylece Playstation'da oyunu oynayan bir kişi, farklı konsoldan biriyle karşılaşabilecek.