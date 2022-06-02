eFootball PES 2022 mobile çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte iOS ve Android için çıkış tarihi

eFootball PES 2022 mobile çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte iOS ve Android için çıkış tarihi

Oyun tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği PES 2022 Mobile güncellemesinde sona gelindi. Peki PES 2022 Mobile çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte Android ve İOS için çıkış tarihi...

Oyun geliştiricisi Kanomi, Android ve İOS için eFootball PES 2022 çıkış tarihine dair açıklama yaptı.

Güncellemenin bitmesini dört gözle bekleyen mobil oyun severler "PES 2022 mobile ne zaman çıkacak?" sorusuna yanıt arıyor.

EFootball PES 2022 Mobile ücretsiz olarak Android ve iOS için güncellenecek.

Peki, eFootball PES 2022 mobile ne zaman bitecek, güncelleme ne zaman tamamlanacak? PES 2022 Mobile ne zaman çıkacak? İşte PES 2022 mobile çıkış tarihi…

PES 2022 Mobile çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre beklenen güncellemenin 2 Haziran 2022 tarihinde yayınlanması planlanıyor.

Kanomi tarafından yapılan açıklama da şu şekilde:

"eFootball 2022, mobil için eFootball PES 2021 güncellemesi şeklinde mevcut olacak ve oyun motorundan oyunu deneyimleme şeklinize kadar her şeyde yapılan yeniliklerle yeni nesil futbol oyununun öncüsü olacak.

eFootball 2022 güncellemesini 02/06/2022 tarihinde yayınlamayı planlıyoruz."