Efsane geri döndü: Karşınızda yeni Nokia 6310

Nokia'nın efsane tuşlu telefonları arasında yer alan Nokia 6310, yenilenerek modern bir görünüme kavuştu ve 20 yıl sonra yeniden satışa sunuldu. İşte yeni Nokia 6310 fiyatı ve öne çıkan özellikleri...

Yıllar önce klasik tuşlu telefonlarıyla sektörün bir numaralı temsilcilerinden biri olan Nokia, Android işletim sistemini oldukça geç benimsemesi ve rakiplerin güçlenmesi nedeniyle oldukça geride kaldı.

Finlandiya merkezli HMD Global çatısı altında çalışmalarını sürdüren ve bir zamanlar efsane telefonlarıyla oldukça popüler olan Nokia, şimdilerde tuşlu telefonlara daha çok odaklanıyor.

KARŞINIZDA YENİ NOKIA 6310

Geçtiğimiz yıllarda, efsana telefonları 3310 ve 6300 modellerini yenileyerek satışa çıkaran Nokia, daha sonra ise 20 yıl aranın ardından efsane 6310 modelini yenilemişti.

Müşterilerini daha fazla bekletmek istemeyen şirket, yenilenen Nokia 6310 modelini satışa çıkardı.

Yeni Nokia 6310, tasarım olarak 2001 yılında satışa sunulan klasik modelden ilham alıyor. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi telefon, günümüz çizgilerini daha çok taşıyor.

Eski modelde yer alan tek renkli ekran, artık yerini daha büyük 2.8 inçlik renkli ve kavisli ekrana bıraktı. Bu ekran, 320x240 piksel çözünürlük sunuyor.

Unisoc 6531F işlemcisinden güç alan yeni Nokia 6310, 16 MB RAM ve 8 MB depolama alanı (MicroSD kart desteği de var) ile tuşlu telefon sevenlerin yeni gözdesi olmaya aday.

Series 30+ işletim sistemini kullanan model, daha da iyi okunabilirlik sağlamak için yeni yakınlaştırılmış menüler ve daha büyük yazı tipi seçenekleriyle birlikte geliyor.

Nokia 6310 modelinin arka tarafına baktığımızda, 0.3 megapiksel çözünürlüklü tek bir kamera ve hemen alt kısmında LED flaş karşımıza çıkıyor.

7 SAAT KONUŞMA, BİRKAÇ HAFTA BEKLEME SÜRESİ

Bluetooth 5.0, Wi-Fi, çift SIM desteği ve FM radyo gibi klasik özellikleri de bünyesinde barındıran yeni telefon, 1.150 mAh bataryaya sahip. Üstelik bu batarya, 7 saatten fazla konuşma ve birkaç hafta bekleme süresi de sunuyor.

NOKIA 6310 SATIŞ FİYATI

Kutusundan şarj adaptörü ve microUSB kablosu da çıkan Nokia 6310; sarı, siyah ve yeşil renk seçenekleriyle 75 eurodan satışa çıktı.

Finlandiya merkezli HMD Global çatısı altında hizmet veren Nokia, ilk çeyrekteki 13 milyon satışın 11 milyonunu tuşlu telefonlardan sağlamıştı.

Tuşlu telefon seven kullanıcılar için çalışmaya devam eden şirket, klasik Nokia modellerini gelecekte de kullanıcılara sunmak için çalışmalarını sürdürecek.

Eski Nokia 6310 modeli: