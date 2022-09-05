Efsane geri döndü: Nokia, ABD'nin en iyi telefon markaları arasında

Analist firması IDC tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre Nokia, ABD pazarında en güçlü 5 marka arasında yer alıyor.

Bir zamanların efsane telefon üreticisi olan ve şu anda Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla pazara tutunmaya çalışıyor.

Son zamanlarda 5G destekli ve ucuz modellere ağırlık veren Nokia, ABD'de oldukça iyi işler çıkarıyor.

Nokia, ABD'de ilk 5'e girdi

Analist firması IDC tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırma, Nokia’nın ABD pazarında yer alan en iyi beşinci telefon markası olduğunu ortaya çıkardı.

Paylaşılan raporda yılın ilk çeyreği ve bir önceki yıla kıyasla akıllı telefon sevkiyatlarında büyük bir artış yaşayan Nokia, pazar payını artırmaya devam ediyor.

Ayrıca Nokia C100, bu yıl ABD’de en çok satılan 15. akıllı telefon modeli olarak kayıtlara geçti.