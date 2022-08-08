Efsane medya oynatıcısı Winamp geri döndü

Bir zamanların efsane medya oynatıcısı Winamp, yenilenen tasarımıyla kullanıcılarla buluştu.

Sevdiği şarkıları müzik akış platformlarından dinlemek yerine bilgisayarına indiren neslin popüler oynatma aracı Winamp, yıllar önceki popülerliğini günümüzde yitirmiş durumda.

Teknolojinin gelişmesi ve online platformların artmasıyla popülerliğini kaybeden Winamp, yenilenen tasarımıyla müzik piyasasına yeniden hakim olmak istiyor.

Web sitesi baştan son yenilenen ve artık yeni bir logoya sahip Winamp, yeni tasarımıyla kullanıma sunuldu.

Yeni Winamp yayınlandı

Bir dönemin efsane programları arasında yer alan MP3 çalma uygulaması Winamp'ın yeni versiyonu yayınlandı.

Spotify, Fizy, Tidal, Apple Music gibi online platformların artmasıyla popülerliğini kaybeden Winamp, yenilenerek müzik piyasasına tekrar giriş yaptı.

Dört yıllık çalışmada yeni platformlar kadar büyük değişikliler yapılmadı. Ancak Winamp'a çağa uygun olarak bazı özellikler eklendi.

Ekip, son zamanlarda podcast ve radyo özellikleriyle "tamamen yenilenmiş" bir deneyim sunuyor. Bunun yanı sıra sanatçılarla daha yakın bir bağlantı kurma iddiası da mevcut.