Efsane Nokia melodisi nereden geliyor: Ünlü gitarist gerçeği açıkladı Klasik gitarist Alexandra Whittingham, TikTok'ta bir video yayınladı ve efsane Nokia melodisinin nereden geldiğini paylaştı.

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ensonhaber.com

Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla adından söz ettiriyor.

Son zamanlarda düşük fiyatlı modellere ağırlık veren şirket, yıllar önce piyasaya sürdüğü tuşlu telefonlarla oldukça popüler olmuştu.

Nokia'nın piyasaya sürdüğü tüm tuşlu telefonlar "Nokia Tune" isimli bir melodiyle geliyordu. Peki bu melodinin kaynağı ne?

Nokia melodisi nereden geliyor

TikTok'ta ünlü bir gitarist, telefon tarihindeki en ünlü zil sesinin kaynağına ışık tuttu.

Klasik gitarist Alexandra Whittingham, zil sesinin temelini oluşturan Francisco Tarrega'nın 'Gran Vals' parçasını çalan bir video yayınladı.

Parçanın ilk 15 saniyesi tipik bir vals gibi ses çıkarıyor. Ancak klibin sonuna doğru, Bayan Whittingham kameraya gülümseyerek videoyu bitirmeden önce ünlü Nokia tonu ortaya çıkıyor.

Gran Vals, Francisco Tarrega'nın 1902'de yazdığı solo gitar müziği eseridir. Nokia'nın telefonlarda bu parçayı kullanmasının avantajı, gitaristin çoktan ölmüş olması nedeniyle müziğin herhangi bir telif hakkının bulunmamasıydı.

O zamanlar Nokia, pahalı telif hakkı komplikasyonlarından arınmış bir ses parçası arıyordu.

Avrupa hukuku, bestecinin ölümünden 70 yıl sonra müziği kamuya açık hale getirdi. Orijinal melodi, ilk kez 1992 yılında yayınlanan Nokia 1011 reklamında kullanıldı.

Ancak Nokia, o zamandan bu yana melodiyi birçok kez yeniledi ve telefonlarda kullandı.

Örneğin, 2004'te piyasaya sürülen bir versiyonda gerçek bir piyano bulunurken, 2008'de piyasaya sürülen versiyonda gitar temelli genişletilmiş bir melodi yer alıyor.